HQ

HQ

The Rip, un nuovo thriller poliziesco intenso che si distingue soprattutto per aver unito fianco a fianco la leggendaria coppia Ben Affleck e Matt Damon, purtroppo inizia in modo piuttosto deludente. Nonostante le migliori intenzioni e il talento evidente di un cast ragionevolmente dedicato, la situazione risulta imbarazzante mentre veniamo introdotti alla situazione intensa che si sta sviluppando tra le varie unità investigative di Miami, ognuna delle quali è afflitta da corruzione estrema e da agenti che, in misura variabile, collaborano con i cartelli.

Un alto ufficiale, Velez, è stato ucciso e, di conseguenza, l'FBI tiene un controllo particolarmente attento sulla sua unità. Questo crea sfiducia tra gli ufficiali dell'unità, interpretati da Damon, Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor e Catalina Sandino Moreno, e discordia tra i distinti dipartimenti del distretto, ma le cose non migliorano quando il capo, il personaggio di Damon Dane Dumars, riceve una soffiata anonima su una grande scorta di denaro illegale in una zona particolarmente problematica chiamata Hialeah.

Annuncio pubblicitario:

Segue circa un'ora e mezza di azione relativamente intensa nello stile classico Sicario, dove una colonna sonora ardente, una crescente sfiducia tra i membri del team e una pressione esterna spianano la strada a una costruzione thriller piuttosto efficace.

Il secondo atto del film è particolarmente ben realizzato, sia perché l'intero atto si svolge nella stessa casa, apparentemente affidabile, che ovviamente nasconde più di quanto si pensasse inizialmente, sia perché il film riesce ad aumentare l'intensità e la suspense mozzafiato senza ricorrere ad azione pomposa, proprio come Denis Villeneuve aveva dimostrato magistralmente con Sicario molti anni fa.

È proprio nella deviazione da questa impostazione e formula che The Rip inizia a vacillare un po', come nel finale più esplosivo, dove il regista Joe Carnahan chiaramente non sa davvero come posizionare o muovere la macchina da presa, e dove l'aria esce un po' dal plonfugo.

Annuncio pubblicitario:

Ma grazie alle interpretazioni abbastanza ben funzionanti di Affleck, Damon, Yeun e, in una certa misura, Kyle Chandler nei panni dell'agente DEA Mateo "Matty" Nix, The Rip riesce a sembrare piuttosto impeccabile la maggior parte del tempo, e ci sono persino alcuni momenti "aha" in cui la trama viene capovolta, creando una risonanza sorprendentemente buona.

È molto, molto chiaro che Carnahan e il resto della troupe hanno guardato direttamente Sicario, e The Rip non ha nemmeno lontanamente tanta finezza o stile, soprattutto quando l'intensità latente viene sostituita da un'azione leggermente insensata, ma la trama, il design delle scenografie e soprattutto le interpretazioni fanno sì che The Rip si elevi rispetto agli altri film tipici di Netflix grazie alla buona maestria tradizionale.