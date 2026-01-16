HQ

Considerando dove si trovava la serie 28 Days Later dopo l'arrivo di 28 Weeks Later nel 2007, sembrava del tutto improbabile che saremmo mai tornati nella Gran Bretagna post-apocalittica per vedere un'espansione del franchise horror. Ma le preghiere dei fan sono state esaudite la scorsa estate quando il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland si sono riuniti per offrire il potente 28 Years Later, un film che sarebbe stato presto seguito da un altro capitolo noto come 28 Years Later: The Bone Temple. Questo è un sequel diretto del film del 2025, che riprende praticamente subito dopo gli eventi di quel film, anche se spostando un po' l'attenzione dai sopravvissuti sull'isola di Lindisfarne per raccontare la ballata dei crudeli Jimmy Crystal e dei gentili Dr. Kelson.

The Bone Temple è molto simile a 28 Years Later in quanto i temi della paura, dell'orrore e della disperazione totale e totale dominano, mentre sangue e violenza sono spesso usati per mettere ancora più a disagio lo spettatore. Alla fine, Garland è anche lo sceneggiatore di questo film, quindi ci si aspetterebbe che la parità tra i vari capitoli della serie si sentisse presente, dato che il creatore Civil War e Warfare ha oltre due decenni di esperienza nel lavoro su questo franchise. Tuttavia, questa volta Boyle non si ritrova alla regia, poiché piuttosto The Marvels ' Nia DaCosta si fa avanti. So cosa stai pensando, ma non c'è alcun motivo di preoccuparsi, dato che DaCosta brilla in questo film e offre un'epopea che sembra appartenere al franchise su tutti i livelli.

Il presupposto di The Bone Temple è piuttosto semplice. Come accade in tutti gli episodi di questa serie, si concentra su pochi individui e vede come se la cavano in questo paese contorto e sconfitto. Ancora una volta, Ralph Fiennes è un ruolo chiave come Dr. Kelson, con questo film che esplora di più la sua vita solitaria e come continua ad espandere il suo ossario e persino a tentare di curare gli infetti. Altrove, troviamo Jimmy Crystal di Jack O'Connell, un satanista davvero inquietante e diabolico che sottopone lo spettatore a scene scomode mentre si fa strada nel paese lasciando sangue e morte dietro di sé. Se Sinners non bastasse a dimostrarti il talento di O'Connell nel interpretare i cattivi, il suo ruolo di Jimmy Crystal in The Bone Temple ti convincerà ampiamente che ha ciò che serve per stare fianco a fianco con i migliori.

Tra questi due archi narrativi che alla fine si intersecano, The Bone Temple offre una storia di miseria e dolore. È crudele e oscuro, brutale e violento, e se non fosse per qualche momento di beatitudine di speranza in mezzo, questa potrebbe essere una delle storie più senza speranza degli ultimi tempi. A tratti è davvero un film contorto, ma in uno stile autentico 28 Days Later, riesce in qualche modo a lasciarti speranza, offrendo una storia lungometraggio che ha tutti gli alti e bassi, le prove e le tribolazioni che costituiscono le migliori narrazioni.

Forse il punto di forza più grande di The Bone Temple è quanto efficacemente utilizzi il tempo dello spettatore. Dura meno di due ore e la narrazione è strutturata in modo tale che il ritmo sia incredibilmente equilibrato. Non c'è un secondo atto prolungato che ti costringe a controllare spesso l'orologio, né un capitolo finale che va e viene senza lasciare molta impressione. È semplicemente forte in ogni momento, con scene e momenti memorabili per tutta la durata che sorprenderanno, tormentaranno, ti faranno sorridere e sorridere, e a volte ti faranno persino sentire a disagio. È un esempio chiaro che i film non devono durare 150+ minuti perché uno spettatore si senta soddisfatto, poiché 110 minuti sono più che sufficienti.

Altrimenti, The Bone Temple regala agli spettatori un film con scelte di location eccezionali e bellissime, alcune scene d'azione e spettacoli visivi straordinari, e interpretazioni che fanno risaltare i personaggi e risultare memorabili. E anche se non entrerò nei dettagli dettagliati di ciò che accade, specialmente durante l'atto finale, quello che dirò è che come 28 Years Later, The Bone Temple dà la direzione per il capitolo successivo senza allungare la narrazione più ampia a tal punto da sembrare l'inizio di un nuovo universo cinematografico. Questa serie sa cosa vuole essere, mantiene gli elementi e le premesse che i fan si aspettano, e lo fa sotto forma di storie serrate e interessanti che catturano l'attenzione per tutta la durata.

Ora, spero che Sony si metta presto al lavoro sul prossimo capitolo della serie perché non vedo davvero l'ora di vedere ciò che arriverà.