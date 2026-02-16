Da appassionato appassionato di letteratura, sono stato felicissimo quando ho saputo che un adattamento Wuthering Heights era in lavorazione... finché non ho scoperto che era di Emerald Fennel. Dopo Saltburn, non sapevo quanti altri terribili accenti del nord, dialoghi imbarazzanti e montaggi esagerati di shock potessi sopportare. Purtroppo, Wuthering Heights ha mantenuto tutte le aspettative, anche se in modo più gradevole visivamente rispetto al suo predecessore.

Ambientata nelle nebbiose brughiere dello Yorkshire, la storia segue la famiglia Earnshaw e l'arrivo di Heathcliff, un ragazzo portato da Liverpool per essere tenuto come 'animale domestico' di famiglia. Il caos scoppia quando Heathcliff (Jacob Elordi) si innamora della ricca figlia Catherine Earnshaw (Margot Robbie).

Una cosa che Fennell fa sempre bene è l'estetica e la palette generale dei suoi film e Wuthering Heights non è stata diversa. Era delizioso, un banchetto per gli occhi e ne sono rimasto affascinato. Una scena in particolare in cui Cathy trova suo padre ubriaco, il signor Earnshaw (Martin Clune), morto per l'alcolismo circondato da una moltitudine di bottiglie verdi sovradimensionate ammucchiate, è stata particolarmente ben realizzata. L'apertura stilizzata del film e i splendidi titoli di coda, uniti ai segmenti di spoken word di Charlie XCX e John Cale di House, hanno dato il tono al film; erotico, emozionante e drammatico.

Purtroppo, questi sono stati gli unici aspetti positivi che ho tratto da Wuthering Heights. Il casting è stato molto sfortunato e vedere Elordi tentare disperatamente di avere un accento dello Yorkshire mentre belava le parole "Cath! Cath!" mi riportò subito fuori dalle scene. La colonna sonora stessa risultava particolarmente incongrua e provocava una sensazione simile a guardare un video musicale di un'ora di Charlie XCX. La trama si discostava molto dalla storia originale, quasi così tanto che non credevo nemmeno di stare guardando Wuthering Heights.

Le questioni su razza e violenza sono state eliminate e le scene di violenza domestica sono state sostituite da giochi BDSM piccanti tra Heathcliffe e Isabella (Alison Oliver), e la classe sociale e il ciclo della violenza familiare sono stati sostituiti da dita in pesce gelatinoso, tuorli d'uovo che si muovevano seducentemente e erba infilata in bocca.

Nel complesso, Fennel ha davvero mancato il bersaglio con Wuthering Heights e questo è stato evidente nelle giornate stampa e nelle interviste in cui spiega che non potrebbe adattare un libro così "complesso e denso" come Wuthering Heights. La mia domanda è: allora perché farlo? Penso che tutti sappiamo perché.

