Il primo film di Scream del 1996 raggiunse rapidamente lo status di cult e cambiò qualcosa nel genere slasher. La leggenda del cinema horror Wes Craven ha diretto i primi quattro film della serie, ma è venuto a mancare nel 2015, lasciando una notevole eredità da prendere in mano. Il reboot della serie, sotto forma del quinto capitolo, chiamato appropriatamente Scream invece di Scream 5, è stato pubblicato nel 2022. Amo l'horror ma non sono mai stato un grande fan né della serie di film né degli slasher in generale, perché non li ho mai trovati particolarmente emozionanti. Non abbastanza suspense, poco disagio e troppo affidamento su jump scare a basso costo. Ho visto il reboot, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, al cinema dove non mi ha colpito troppo. C'era troppa attenzione all'umorismo, che spesso risultava deludente. Poi Scream VI, uscito l'anno successivo, è stato diretto dallo stesso duo, e mi è piaciuto molto di più. L'umorismo era meglio bilanciato, alcuni colpi di scena erano davvero promettenti e conteneva più suspense di prima.

Ora è il momento che Ghostface torni in Scream 7, e questa volta Kevin Williamson è alla regia, una buona scelta, considerando che Williamson ha co-scritto tutti i film precedenti. Tutto inizia con una scena nella Macher House, la casa iconica dove si svolge il climax del primo film, ora trasformata in un museo/centro esperienze dove puoi passare la notte per un'esperienza Stab. Tutti sanno come finirà questa introduzione. Sidney Prescott ha costruito una nuova vita in una nuova città, dove è sposata con lo sceriffo della città e il suo rapporto con la figlia maggiore Tatum è teso.

"Fottuta maternità," come riassume Sidney dopo una lite. Naturalmente, non passa molto tempo prima che Ghostface faccia il suo ingresso e la caccia inizi, dove ci viene offerto lo stesso tipo di galleria di personaggi del solito, con discussioni sulle "regole" dei film di Stab e teorie su chi sia - o chi sia - gli assassini. È veloce, elegante e a tratti piuttosto divertente, ma molto diluito, non ci sono vere sorprese. Scream è da tempo sembrato il tipo di serie di film che si può riassumere come "ne ho visto uno, visto tutti", anche se il sesto capitolo ha cercato di aprire nuove strade, cosa che ho trovato un po' rinfrescante, anche se le opinioni divergenti sul suo successo.

Se sei un grande fan della serie, c'è sicuramente molto da godere, ma difficilmente farà molto per affascinare chi (come me) non è del tutto convinto del concetto. Gli omicidi sono simili, con poche eccezioni, e c'è lo stesso uso stanco degli spaventi per creare atmosfera e disagio. Inoltre, è ancora affascinante come gli assassini diventino in qualche modo invincibili (non invincibili alla Michael Myers, ma comunque) non appena indossano maschere e mantelli.

In sintesi, è di nuovo piuttosto banale, e mi ritrovo a sospirare un po' rassegnato in più di un posto. Non ci sono abbastanza sorprese, nulla spicca davvero, si riutilizza troppa quantità e la recitazione può essere descritta come rigida. Ma è comunque piuttosto divertente e ci sono alcune scene che sono deliziose. Quindi, un film pieno di situazioni complicate. Forse, solo forse, è ora di lasciare riposare quella maschera da Ghostface per un po'?