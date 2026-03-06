HQ

È difficile recensire un film come The Bride . Non è il tipico "brutto film", il che è brutto perché dimostra che i loro creatori non avevano idee originali o hanno fatto il minimo indispensabile. Si può vedere che è davvero un progetto di passione per la regista Maggie Gyllenhaal, che è riuscita a raccogliere un budget di 80 milioni di dollari per una reinterpretazione molto libera e femminista del film Bride of Frankenstein del 1935, in cui Jessie Buckley interpreta un doppio ruolo di The Bride e Mary Shelley stessa che parla dall'aldilà, rendendo omaggio ai film di gangster, horror e musical degli anni '30.

È il tipo di film autore-blockbuster di cui la Warner Bros. è orgogliosa di produrre (come Peccatori di Ryan Coogler), permettendo agli autori di talento di liberare la loro creatività con (quasi) nessun limite creativo o di budget. The Bride è estremamente ambizioso, e si percepisce che il film è pieno di idee stimolanti sia nei temi che nel linguaggio visivo. Purtroppo, tutti questi elementi non si compongono per rendere un film piacevole. Invece, è un caos confuso che sembra molto più lungo dei 126 minuti che dura, e manca della profondità per fare commenti riflessivi, né di qualcosa di troppo scioccante da provocare emozioni viscerali, se non confusione e noia.

Il problema più grande è che non si stabilisce mai una vera connessione con il protagonista, The Bride. La scena iniziale del film, in cui il personaggio di Buckley, Ida, una scorta di un boss mafioso, viene "posseduta" da Shelley e lascia un discorso incomprensibile e insopportabile, dà il tono alla strana avventura che la attende: dopo la sua morte, viene rianimata dal dottor Euphronious (Annette Bening) quando il mostro di Frankenstein (che si dice sia vivo dal 1818, l'anno in cui fu pubblicato il romanzo di Shelley) implora una sposa che porga fine alla sua solitudine.

A volte c'è chimica tra "Frank" (Christian Bale) e il The Bride di Buckley, ma il loro rapporto non si sviluppa in modo coerente, quindi non si può davvero provare nulla per loro. Sono sicuro che Gyllenhaal avesse idee chiare su cosa simbolizzino l'amore di Frank per i film musicali o i discorsi di dualità di The Bride, ma per chiunque guardi il film emergono come strane decisioni creative che non hanno molto senso e ostacolano la costruzione di personaggi credibili, e questo finisce per far deragliare il film perché non ti importa davvero.

Non tutto può essere giustificato con "semplicemente non capisci il film". Senza una buona storia che ti cattura, tutto ciò che puoi fare è indovinare i secondi significati e cogliere i riferimenti classici al cinema, ma tutto sembra superficiale, il film cerca di ingannarti con eccentricità sfuggenti e drastici cambiamenti di tono e trama che probabilmente derivano dal montaggio dei numerosi costosi riprese. Il film inizia a concentrarsi sul rapporto tra Frank e The Bride ma, come detto, nessuno dei due (soprattutto lei) ha una caratterizzazione definita per costruire una storia d'amore credibile.

Poi diventa un musical, ma solo una volta e senza una spiegazione chiara. Non è comunque un buon numero musicale, e sembra forzato e improvviso, contribuendo alla sensazione che il film voglia essere strano e imprevedibile solo per il gusto di farlo, senza una solida base che mantenga il nostro interesse. Poi diventa un thriller alla Bonnie & Clyde (o almeno copia lo stile visivo), mentre presenta una rivoluzione sociale femminista nello stile di Joker di Todd Phillips che spunta dal nulla, non ha molto senso narrativo e quasi mai viene più menzionata.

Tra la storia sempre più noiosa di Frank e Ida, i detective interpretati da Penélope Cruz e Peter Sarsgaard aggiungono un po' di interesse e camuffano temporaneamente il film come un film di gangster gatto e topo (senza impegnarsi davvero). Non sorprende che finiscano anche per essere potenziale sprecato: il motivo per cui sono nel film viene spiegato solo negli ultimi 15 minuti, pieni di esposizioni affrettate, e non è una ragione molto convincente. Potrebbero essere rimossi completamente dal film e non cambierebbe nulla.

È così triste che The Bride finisca per essere così debole, perché la scenografia è ottima: non è facile ambientare un film negli anni '30 senza farlo sembrare economico o falso. Jessie Buckley e Christian Bale con il loro trucco da mostro è già iconico, e mostrano le loro capacità recitative, nonostante spesso siano costretti a recitare troppo.

Ma il fatto che l'estetica visiva sia l'unico aspetto positivo di un film con così tante idee audaci è estremamente deludente. Molte idee, sì, ma così mal realizzate che è quasi impossibile godersela, senza nulla di notevole dietro la superficie che almeno dica 'ok, ho capito'. L'unica speranza di The Bride è di diventare un giorno un film cult da persone disposte a colmare i grandi vuoti tra i suoi numerosi pezzi.