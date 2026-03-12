C'è una versione di un documentario su Melania Trump che avrebbe potuto essere davvero affascinante. Ecco una donna cresciuta nella Jugoslavia dell'era comunista, ha modellato in Europa, è arrivata a New York e alla fine è diventata la First Lady degli Stati Uniti (due volte). Melania, il documentario finanziato da Amazon diretto da Brett Ratner, non è quel film.

Invece, il film segue i 20 giorni che precedono la seconda inaugurazione di Donald Trump, coprendo la pianificazione, le installazioni, le cene a lume di candela. È, nel vero senso della parola, un libro da tavolino portato in vita, bello da guardare, immediatamente dimenticabile e mai pensato per essere letto. Melania Trump non è mai senza un trucco completo o un tacchino alto per tutta la durata, sempre impeccabilmente curato, senza capelli fuori posto, il che potrebbe essere una disciplina ammirevole, o potrebbe essere esattamente il problema.

Il film è stato realizzato con Melania stessa come produttrice esecutiva, con pieno controllo editoriale. Solo questo fatto dovrebbe dirti tutto. È la sua storia, e come protagonista e produttrice esecutiva, la racconta come vuole, con colpi di aghi dalle sue canzoni preferite, incluso "Billie Jean" di Michael Jackson. Non c'è nulla di male nel controllare la propria narrazione, ma quando la controlli così strettamente, allora c'è qualcosa che non va. Oppure non c'è niente, potremmo dire...

Ci sono brevi momenti in cui qualcosa di reale quasi sfonda. La telecamera cattura Melania in momenti in cui sembra felice, cantando insieme a "Billie Jean" con il suo autista, apparendo genuinamente a suo agio quando interagisce con il designer Hervé Pierre o la first lady francese Brigitte Macron. Quei secondi sono stranamente coinvolgenti proprio perché sembrano incustoditi. Ma il film non si fida di loro. Si interrompe, torna al cammino al rallentatore, alla ripresa persistente di tacchi a spillo sul pavimento di marmo. Se avete visto il trailer di The Devil Wears Prada 2, che mostra in evidenza inquadrature di tacchi che camminano nei corridoi, avete già capito il senso generale di ciò che Ratner vuole offrire qui.

Annuncio pubblicitario:

Il film si apre con le note di "Gimme Shelter" dei Rolling Stones, che fa sembrare che il film adotterà un atteggiamento di sfida. Ma Melania è così ossessivamente celebrativo che non entra mai nemmeno in acque controverse. Non si fa alcun riferimento alle politiche sull'immigrazione promosse dal marito, nonostante la sua storia da immigrata. C'è un momento significativo in cui sceglie oggetti in vetro da incidere con un sigillo presidenziale e alludono al "mio paese natale" (è nata nell'attuale Slovenia) senza mai nominarlo. Il film, proprio come il suo soggetto, si staglia appena sopra i dettagli.

A un certo punto, lei passa mentre Donald Trump prova il suo discorso inaugurale e gli suggerisce di definirsi "un pacificatore e un unificatore." Lui lo incorpora. Nel film, questo attira un applauso fragoroso, con un ringrazzante cenno alla moglie. Non è esattamente così che si è svolto nella realtà, dato che gli applausi e il cenno sono trucchi di montaggio. È una piccola manipolazione, ma rivelatrice. Questo è un film che non si preoccupa della distinzione tra verità e immagine.

Il contesto commerciale attorno al film è, francamente, più interessante del film stesso. Amazon ha pagato 40 milioni di dollari per i diritti di distribuzione (il prezzo più alto mai pagato per un documentario su commissione) e si dice che abbia speso altri 35 milioni di dollari per il marketing. Questo rende Melania probabilmente l'infomercial più costoso della storia. Le speculazioni su cosa stesse realmente acquistando Amazon (accesso, buona volontà, copertura politica) dureranno di decenni più del film stesso.

I critici gli hanno dato un 11% su Rotten Tomatoes, mentre gli acquirenti verificati hanno dato il 99%, il più grande divario nella storia del sito tra critici e pubblico. Questa divisione dice più sullo stato attuale dell'America rispetto al film. Le persone che lo amavano arrivavano ad amarlo, chi non lo faceva, non andavano. E, come abbiamo già detto, quasi tutte le recensioni positive provengono da account che non hanno ancora recensito altri progetti.

Annuncio pubblicitario:

In definitiva, Melania non è offensivo, non è nemmeno particolarmente frustrante una volta che hai modificato le tue aspettative. È semplicemente, ostinatamente, magnificamente vuoto. Una scatola elegantemente avvolta senza nulla dentro, che chiedeva di essere ammirato per il nastro.