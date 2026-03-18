Molto si è detto su John Davidson nelle settimane successive alla cerimonia BAFTA, in cui l'individuo scozzese, noto per essere un attivista e una forza positiva nel portare trasparenza e consapevolezza sulla sindrome di Tourette, ha fatto alcune osservazioni sfortunate e involontarie che hanno stupito un pubblico globale. Chiunque conosca come questa sindrome colpisca chi è stato diagnosticato di solito accetta la situazione, ma allo stesso modo ci sono altri che trovano la situazione inaccettabile, ed è per queste persone che il film drammatico I Swear, basato sulla vita di Davidson, dovrebbe essere in cima alla loro lista di visione.

Questo film è un evento emotivo e provocatorio, un'esplorazione intima e profonda di ciò che quest'uomo ha vissuto in un periodo in cui il Tourette era molto meno conosciuto e spesso considerato una falsificazione, soprattutto in una regione del Regno Unito meno incline all'accettazione e al cambiamento rispetto alle città multiculturali e liberali, in particolare nel XX secolo.

Seguiamo John mentre inizia a notare tic e scoppi d'ira non provocati, momenti in cui viene disciplinato da insegnanti ignari e persino bullizzato dai suoi coetanei a scuola, fino alla sua giovane età adulta dove la sua condizione stigmatizzata ha reso difficile trovare lavoro o trovare un partner, e lo ha persino visto incarcerato e attaccato da aggressori che hanno interpretato le sue sfurie come insulti. La prima ora circa di questo film è brutale e piuttosto spietata, presentando una storia che ti lascerà senza parole e ti farà pensare ancora più diversamente ai malati di Tourette.

Ma c'è una luce in questo tunnel altrimenti buio, e questa viene da Dottie, un'infermiera di salute mentale che per fortuna finisce nella vita di John e lo aiuta in modi che nessun altro potrebbe offrire. È proprio questa relazione che inizia a fornire il sollievo comico e persino il calore confortante che I Swear possiede, soprattutto durante la seconda metà, quando l'oscurità svanisce e luce e speranza iniziano a brillare.

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La sceneggiatura e i dialoghi in I Swear sono davvero fantastici, creando una storia da cui non vorrai distogliere lo sguardo, nemmeno nei momenti più cupi e strazianti. E cavolo, ce ne sono alcuni. Allo stesso modo, gran parte di ciò che rende questo film speciale deriva dall'interpretazione di Robert Aramayo nei panni di John, dove offre una rappresentazione cruda e incredibilmente efficace di un affetto dalla sindrome di Tourette. È di gran lunga la migliore interpretazione della carriera di Aramayo, superando di gran lunga i suoi sforzi ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nei panni del giovane Elrond. È un po' capace di rubare la scena, affascinante e impeccabile, e qui dimostra di avere ciò che serve per competere con i migliori attori del mondo. Allo stesso modo, Maxine Peake si distingue per il suo impegno nei panni di Dottie, la controparte sempre positiva e gentile che aiuta John nei momenti difficili.

Non è certo un film ad alto budget né uno che sembra stupirti con scene e scene appariscenti, ma nulla di tutto ciò significa nulla, dato che quasi tutto ciò che fa I Swear è di qualità incredibilmente alta e fa sembrare i film drammatici con un budget dieci volte superiore a lui di seconda categoria. È un esempio chiaro che una sceneggiatura eccellente, un cast di qualità, una regia forte e interpreti eccellenti sono tutto ciò che serve per realizzare un film che si distingua e lasci un'impressione.

Ed è su questo punto che concludo semplicemente dicendo che I Swear è stato uno dei film più impattanti ed emozionanti che abbia visto da molto tempo. Questo film ti lascerà senza parole nei momenti più difficili, sorridendo di gioia nei momenti più toccanti e con un nodo in gola per il resto del tempo. È un intrattenimento estremamente efficace e coinvolgente e dovresti assolutamente prenderti il tempo di guardarlo I Swear, così non rimarrai deluso.

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