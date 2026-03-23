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Ci sono poche cose migliori di un film horror davvero divertente in cui i pezzi del puzzle si uniscono per formare un mosaico molto più bello di quanto le singole parti possano suggerire. Una premessa chiara, una buona regina delle urla, sorprese genuine e un pizzico di consapevolezza di sé spesso fanno molta differenza, proprio come in Ready or Not. Per ragioni che restano poco chiare, abbiamo dovuto aspettare un tempo irragionevolmente lungo per il sequel, ma dopo sette anni, il duo horror, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, ci ha ora invitati alla prima.

Kathryn Newton interpreta la sorella di Grace e ha una personalità molto più ottimista. // Searchlight Pictures

La loro nuova storia riprende esattamente da dove si era interrotta il predecessore, e ci fa incontrare una Grace Le Domas distrutta (o dovremmo chiamarla di nuovo MacCaullay?) che esce barcollando dall'edificio in fiamme dove nel predecessore si giocava a nascondino. Come si spiega tutto ciò che è successo alla polizia e alla famiglia più ampia? Lo scopriamo presto, quando arriva la sorella di Grace, Faith MacCaullay. La loro storia è chiaramente segnata da tradimenti e conflitti, ma non hanno tempo per risolvere i loro problemi prima di ritrovarsi rapidamente coinvolti in un altro giro di partite.

Per spiegare come questo possa continuare dopo che Grace ha vinto così chiaramente nel primo film, questa volta è stato costruito un universo più piccolo attorno alla storia. Ora qualcosa di molto più grande è in corso, il che significa che una nuova banda colorata di satanisti appare per uccidere Grace nella ricerca del potere.

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Non sono molto sicuro che Ready or Not 2: Here I Come tragga davvero vantaggio dal fatto che la storia, altrimenti piuttosto serrata e contenuta, diventi improvvisamente parte di qualcosa di globale, ma fortunatamente non influisce molto sul film. Questo è, invece, il film di Samara Weaving; questa volta è ancora migliore nel ruolo di Grace, e è anche aiutata da eccellenti membri del cast di supporto, con Elijah Wood e Sarah Michelle Gellar in particolare meritevoli di menzione per ruoli che sembrano fatti su misura per loro.

Non passa molto tempo prima che le persone inizino a morire in modi davvero violenti e Grace coinvolge persino la sorella riluttante nella mischia. I due litigano costantemente in modo inaspettatamente crudo e pieno d'odio, il che ravviva l'atmosfera, anche se in alcune scene assume un po' l'atmosfera da "poliziotto amico", dato che hanno anche personalità molto diverse.

Questa volta, un universo molto più grande è stato creato attorno a Ready or Not, che di conseguenza perde parte del suo fascino. // Searchlight Pictures

Dopo di ciò, l'azione procede a un ritmo sostenuto, offrendo tanto risate quanto spaventi, e la varietà di nemici colorati garantisce che la sensazione sia sempre varia. Se dovessi però sottolineare una debolezza, è che Grazia e Fede sfuggono un po' troppo spesso a causa di una fortuna improbabile o di una goffaggine improbabile, e la soluzione Deus ex machina non è mai stata qualcosa che mi abbia particolarmente affezionato.

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Fortunatamente, però, il film ti tiene intrattenuto fino alla fine, e alla fine è un buon film horror, uno che avrei apprezzato ancora di più se non avessi saputo che esisteva un predecessore un po' più tagliente. Sospetto che questo non sarà l'ultimo film della serie e il fatto che io pensi ancora che sarei felice di vedere un terzo capitolo mi conferma che questo è un film horror che gli appassionati di horror dovrebbero dare una possibilità.

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