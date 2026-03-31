The Super Mario Galaxy Movie
Il sequel a tema spaziale di The Super Mario Bros. Movie decolla e quindi è meno radicato, peggiorando così le cose negative del primo film.
Quando ho scritto la recensione di The Super Mario Bros. Movie esattamente tre anni fa, ho elogiato quella che ho trovato un brillante adattamento cinematografico di quella strana fantasia che è il Regno dei Funghi di Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka e Koji Kondo. Ma ho criticato una cosa sopra ogni cosa: che non lasciava molto spazio per rilassarsi e sembrava un po' vuota. Appena lasciava Brooklyn, ti bombardava con una sequenza d'azione dopo l'altra, perdendo la direzione e puntando interamente su riferimenti nostalgici. Ma, ehi, era così bello e alcuni personaggi così completi che valeva la pena consigliarlo anche a chi non conosceva i videogiochi, se c'è ancora qualcuno là fuori.
The Super Mario Galaxy Movie non dà retta a questa critica spesso ripetuta e, anzi, ripete con ancora più frenesia la formula di bombardamento della dopamina pensata per la generazione ADH, se possibile. Il problema è che questa volta lo fa con quasi nessuna fondazione.
Sarebbe ipocrita aspettarsi che questo film d'animazione avesse la credibilità e la profondità dei personaggi de Il Padrino, ma per identificarli o anche solo distinguerli, e per far sì che la loro ennesima battuta funzionasse meglio, il cast aveva bisogno di un po' più di cura e dialoghi sullo schermo. O qualcosa come l'eleganza e la moderazione della sequenza del cane. Lo dico perché Rosalina viene completamente messa da parte dopo un'introduzione promettente, perché Yoshi passa da una scoperta entusiasmante a un comparsa di sfondo, perché, anche se il personaggio e le sue sequenze sono venute davvero belle, sembra strano che Fox McCloud rubi la scena per un po'. Se togli al sequel la personalità di Donkey Kong e la sua famiglia, se i Luma si rivelano essere un'altra versione infantile dei Toads, e se i momenti più unici del primo film scompaiono, questo diventa una successione di gag sostenute da scene visivamente spettacolari.
E poi, c'è un altro fattore determinante che speravo sfruttassero: il gioco di parole sulla gravità dei titoli di Super Mario Galaxy. Ci sono uno o due accenni a questo, in particolare nella sezione Casinò, ma dov'è la sensazione di assenza di peso nei videogiochi? Il mondo capovolto, il problema dei tre corpi, o la gravità che cambia... Su Wii e anche per chi ha giocato di recente su Switch/2, queste sono state e rimangono fantastiche sensazioni strazianti su cui il film non riesce a sfruttare. Sì, si vedono asteroidi e pianeti più grandi ispirati o direttamente copiati dai giochi, e ovviamente c'è molto viaggio spaziale e salti, ma l'essenza stessa, la pura ingegnosità di quei giochi, è diluita.
Invece vedrai molto di più in Super Mario Odyssey, ma come tagli rapidi (Cascade, Sand) e spesso persino fuori posto (una certa canzone quando non si adattava). Il medley si ispira anche a Mario Sunshine e Wonder, ma spesso senza stabilire adeguatamente il riferimento. Per questo motivo, visivamente i migliori elementi provengono ancora dai giochi più vecchi, e la verità è che nelle scene finali molto migliori sfrutta molto bene la pixel art di Super Mario Bros. e Super Mario World. Finalmente qualcosa di sorprendente, quasi alla fine.
E forse è proprio questo che The Super Mario Galaxy Movie manca di più: sorpresa e mistero, sia a livello narrativo che artistico. È incredibilmente piatto rispetto al favoloso materiale originale, e riesce a sfumare i confini per diversi personaggi, incluso Mario stesso, il presunto protagonista. Certo, ci sono un paio di indizi timidi di romanticismo, le origini della Principessa Peach vengono rivelate come previsto, e Bowser e il suo arco narrativo, ancora una volta, rubano la scena: anche se non sono all'altezza della prima volta, si evolvono in modo esilarante e in linea con i giochi.
Detto questo, è, ovviamente, un film essenziale per i fan. Se vuoi vedere le migliori versioni dei mondi di Mario, è un vero banchetto per gli occhi. Anche se dà troppo per scontato, ci sono sempre piccoli dettagli a cui aggrapparsi quando la noia arriva (anche se le uova di Pasqua questa volta non sono così numerose o buone). E Brian Tyler rende ancora una volta il miglior tributo possibile a Koji Kondo e Mahito Yokota, e solo per la colonna sonora, varrebbe la pena guardare il film di Mario Galaxy anche a occhi chiusi. Ma sospetto che questa formula ripetitiva per compensare le assurdità non funzionerà come la prima volta, e questo, purtroppo, significa che questo film è meno adatto a tutti i pubblici. Dovranno imparare da questo per il ormai prevedibile ritorno di DK sul grande schermo.