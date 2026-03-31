HQ

Quando ho scritto la recensione di The Super Mario Bros. Movie esattamente tre anni fa, ho elogiato quella che ho trovato un brillante adattamento cinematografico di quella strana fantasia che è il Regno dei Funghi di Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka e Koji Kondo. Ma ho criticato una cosa sopra ogni cosa: che non lasciava molto spazio per rilassarsi e sembrava un po' vuota. Appena lasciava Brooklyn, ti bombardava con una sequenza d'azione dopo l'altra, perdendo la direzione e puntando interamente su riferimenti nostalgici. Ma, ehi, era così bello e alcuni personaggi così completi che valeva la pena consigliarlo anche a chi non conosceva i videogiochi, se c'è ancora qualcuno là fuori.

The Super Mario Galaxy Movie non dà retta a questa critica spesso ripetuta e, anzi, ripete con ancora più frenesia la formula di bombardamento della dopamina pensata per la generazione ADH, se possibile. Il problema è che questa volta lo fa con quasi nessuna fondazione.

HQ

Sarebbe ipocrita aspettarsi che questo film d'animazione avesse la credibilità e la profondità dei personaggi de Il Padrino, ma per identificarli o anche solo distinguerli, e per far sì che la loro ennesima battuta funzionasse meglio, il cast aveva bisogno di un po' più di cura e dialoghi sullo schermo. O qualcosa come l'eleganza e la moderazione della sequenza del cane. Lo dico perché Rosalina viene completamente messa da parte dopo un'introduzione promettente, perché Yoshi passa da una scoperta entusiasmante a un comparsa di sfondo, perché, anche se il personaggio e le sue sequenze sono venute davvero belle, sembra strano che Fox McCloud rubi la scena per un po'. Se togli al sequel la personalità di Donkey Kong e la sua famiglia, se i Luma si rivelano essere un'altra versione infantile dei Toads, e se i momenti più unici del primo film scompaiono, questo diventa una successione di gag sostenute da scene visivamente spettacolari.

Annuncio pubblicitario:

E poi, c'è un altro fattore determinante che speravo sfruttassero: il gioco di parole sulla gravità dei titoli di Super Mario Galaxy. Ci sono uno o due accenni a questo, in particolare nella sezione Casinò, ma dov'è la sensazione di assenza di peso nei videogiochi? Il mondo capovolto, il problema dei tre corpi, o la gravità che cambia... Su Wii e anche per chi ha giocato di recente su Switch/2, queste sono state e rimangono fantastiche sensazioni strazianti su cui il film non riesce a sfruttare. Sì, si vedono asteroidi e pianeti più grandi ispirati o direttamente copiati dai giochi, e ovviamente c'è molto viaggio spaziale e salti, ma l'essenza stessa, la pura ingegnosità di quei giochi, è diluita.

Invece vedrai molto di più in Super Mario Odyssey, ma come tagli rapidi (Cascade, Sand) e spesso persino fuori posto (una certa canzone quando non si adattava). Il medley si ispira anche a Mario Sunshine e Wonder, ma spesso senza stabilire adeguatamente il riferimento. Per questo motivo, visivamente i migliori elementi provengono ancora dai giochi più vecchi, e la verità è che nelle scene finali molto migliori sfrutta molto bene la pixel art di Super Mario Bros. e Super Mario World. Finalmente qualcosa di sorprendente, quasi alla fine.

Annuncio pubblicitario:

E forse è proprio questo che The Super Mario Galaxy Movie manca di più: sorpresa e mistero, sia a livello narrativo che artistico. È incredibilmente piatto rispetto al favoloso materiale originale, e riesce a sfumare i confini per diversi personaggi, incluso Mario stesso, il presunto protagonista. Certo, ci sono un paio di indizi timidi di romanticismo, le origini della Principessa Peach vengono rivelate come previsto, e Bowser e il suo arco narrativo, ancora una volta, rubano la scena: anche se non sono all'altezza della prima volta, si evolvono in modo esilarante e in linea con i giochi.

HQ

Detto questo, è, ovviamente, un film essenziale per i fan. Se vuoi vedere le migliori versioni dei mondi di Mario, è un vero banchetto per gli occhi. Anche se dà troppo per scontato, ci sono sempre piccoli dettagli a cui aggrapparsi quando la noia arriva (anche se le uova di Pasqua questa volta non sono così numerose o buone). E Brian Tyler rende ancora una volta il miglior tributo possibile a Koji Kondo e Mahito Yokota, e solo per la colonna sonora, varrebbe la pena guardare il film di Mario Galaxy anche a occhi chiusi. Ma sospetto che questa formula ripetitiva per compensare le assurdità non funzionerà come la prima volta, e questo, purtroppo, significa che questo film è meno adatto a tutti i pubblici. Dovranno imparare da questo per il ormai prevedibile ritorno di DK sul grande schermo.