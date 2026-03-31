HQ

Sam Raimi è un regista piuttosto affascinante, essendo responsabile di alcuni dei progetti horror più famosi, tra cui Evil Dead ed Army of Darkness, ed è anche un contributore chiave nel rendere i film di supereroi popolari come lo sono oggi grazie alla sua trilogia senza tempo di Spider-Man. Anche con questa filmografia epica, che molti registi venderebbero l'anima per vantarsi, Raimi non è stato particolarmente rilevante negli ultimi 15-20 anni, dato che da Spider-Man 3, come regista, ha realizzato Drag Me to Hell, Oz the Great and Powerful e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tre film che probabilmente saranno considerati nella storia come alcune delle sue opere meno apprezzate. Quindi dire che Raimi ha bisogno di una vittoria è forse in parte corretto.

Passiamo a quest'anno e vediamo Raimi di nuovo al posto del regista e alla regia di un horror-thriller più simile ai tipi di film in cui si è fatto un nome. Dopo aver collaborato con Rachel McAdams nell'ultima epopea di Doctor Strange, attore e regista si sono riuniti ancora una volta per Send Help, un film di sopravvivenza che ruota attorno a due persone intrappolate su un'isola deserta, dove le cose non sono proprio come sembrano...

HQ

È un film affascinante scritto da Damian Shannon e Mark Swift perché non si conforma davvero agli standard tradizionali di eroi e cattivi. L'inizio della storia introduce una trama più tipica su un'operaia sottovalutata e il suo capo vendicativo, assistendo a come Linda di McAdams venga tormentata e presa in giro dal nuovo CEO nepo-baby dell'azienda, Bradley, interpretato da Dylan O'Brien. Immediatamente, inizi a percepire che è così che si svolgerà la trama più ampia, esplorando come Linda affronta le frecciatine pungenti e gli insulti, ma un rapido incidente aereo, in cui capo e dipendente arrivano su una spiaggia lontana, cambia quasi istantaneamente questa dinamica.

Annuncio pubblicitario:

Linda, essendo una grande fan di Survivor, ha un talento per le tecniche e le abilità di sopravvivenza, e questo ribalta la dinamica, vedendo l'impiegato diventare capo e il capo diventare un suddito fedele. Per l'ora successiva, vediamo che nasce un'amicizia, per comodità, finché i segreti non vengono lentamente svelati e motivazioni nascoste e tratti della personalità emergono, portando a una svolta esplosiva in cui viene versato sangue, vite spezzate e orrori sepolti nella sabbia per andare persi negli annali del tempo.

Per i primi due atti di Send Help, abbiamo solo qualche assaggio della regia distintiva di Raimi, con scene frenetiche e inquietanti che compaiono di tanto in tanto. Questo potrebbe essere il modo in cui i due personaggi sopravvissuti rimbalzano l'uno contro l'altro in modi contorci, guardando Linda combattere un cinghiale in CGI nel modo più violento possibile, osservando come le scoperte devastanti da un sopravvissuto che distruggono l'isolamento cambiano la situazione all'insaputa dell'altro. Per oltre un'ora, in realtà non c'è quasi nulla di horror in questo film, con un focus maggiore sul brivido e sulla commedia nera in modo irregolare, e sebbene questo vada bene, porta a un film che manca di un po' di impatto, poiché mentre McAdams è carismatico e vivace, O'Brien si rivela meno un protagonista di rilievo. Direi persino che i primi due atti di questo film sono semplicemente mediocri.

Per fortuna, il terzo atto è il momento in cui vediamo Raimi davvero mostrare le sue abilità. Quest'ultimo atto procede come un treno proiettile, vedendo come i segreti vengono rivelati e assistendo a come i due sopravvissuti affrontano le conseguenze. Ancora una volta, non raggiunge mai lo status di horror completo, ma è molto più inquietante di quanto veniva offerto prima, con tanto sangue inserito dove vediamo occhi scavati, teste scalpate, persone uccise e persino brevi spaventi di zombie. In questo atto finale, non vorrai distogliere lo sguardo, se non quando ti rabbrividisci mentre i personaggi cercano di uccidersi nel modo più violento possibile. È una conclusione brillante che non si può fare a meno di desiderare fosse riflessa per tutto il film, rendendo il film più un survival horror che un thriller su un'isola deserta, come si fa per oltre 60 minuti.

Annuncio pubblicitario:

Quindi una trama dal ritmo disomogeneo anche se finisce alla grande. Almeno il tutto più ampio è ben assemblato, giusto? Per la maggior parte, sì. Ci sono momenti in cui la CG viene usata con effetti davvero brutti e scarsi, anche sul belvedere e durante la lotta con i cinghiali, dove parte del fattore paura e del brivido si perde perché è così chiaro quali parti del film sono state girate su un set reale e quali sono state assemblate in un magazzino davanti a uno schermo blu. È un po' sconcertante e fa desiderare che queste scene non siano state usate o che lo facessero con effetti digitali migliori e più efficaci.

Richiudendo il cerchio, se Raimi ha bisogno di una vittoria per tornare a essere uno dei migliori e attuali registi del mondo del cinema, Send Help non è esattamente questo. È un film buono e perfettamente divertente, ma è anche un po' dimenticabile e manca di carattere. Con una durata inferiore a due ore, non ti annoierai di guardare questo film, ma quando scorrono i titoli di coda, non uscirai nemmeno sbalordito o sconvolto. È un film discreto, e non c'è nulla di male in questo, ma non entrerà nella lista dei migliori di Raimi.