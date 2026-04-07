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Se consideri il potere delle star coinvolti in Crime 101, è quasi scioccante che il film abbia incassato a malapena 70 milioni di dollari al botteghino. Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, sono alcune delle più grandi star di Hollywood oggi o tra i promettenti emergenti, eppure questo film si è rivelato piuttosto tragico tra gli spettatori. Certo, sono parte del problema perché ho aspettato di vedere Crime 101 su Prime Video invece, anche se forse è stato un errore.

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Lo dico perché ciò che lo sceneggiatore e regista Bart Layton ha ideato con questo film è un film d'azione piuttosto elegante e avvincente, che chiaramente prende molta ispirazione da Heat. La trama ruota attorno a un abile ladro, che prende di mira solo persone ricche e ben assicurate, non ricorre mai alla violenza e non lascia traccia della sua presenza. Questo è il Davis di Hemsworth, noto anche come il 101 Ladro, poiché tende a commettere tutti i suoi crimini a portata di mano su questa strada distintiva che attraversa Los Angeles. Davis è combattuto riguardo alla vita che conduce e quando un giorno un rivale rapinatore accetta un lavoro che aveva pianificato e lascia dietro di sé una scia di violenza, le autorità locali intensificano i loro sforzi per neutralizzare questo leggendario rapinatore, sfociando in un inseguimento del gatto col topo tra un criminale emotivamente disabile e un poliziotto abbattuto dai colpi della vita, interpretato da Ruffalo. Ah, e nel mezzo, abbiamo un ladro rivale crudele e impulsivo interpretato da Keoghan, mentre Berry appare come un broker assicurativo intrappolato al centro di questo triangolo contorto.

Ti suona familiare? Se hai visto Heat di recente, o hai bisogno di un ripasso leggendo la sinossi della trama di quel film, noterai alcuni paragoni evidenti. Si potrebbe sostenere che questo livello di familiarità abbia i suoi problemi, ma direi che questo è vero solo se Crime 101 non è riuscito a mettere insieme una storia divertente basata su queste premesse in stile Heat. E in effetti è così. Ci sono trame intrecciate e fondute che isolano e poi collegano il cast principale, ci sono inseguimenti automobilistici emozionanti e caotici, scontri intensi dove può succedere di tutto, e un telaio emotivo che tiene tutto insieme e umanizza ogni personaggio, completandoli e facendoli sembrare più reali.

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Il punto è che Crime 101 è un thriller poliziesco elegante e stiloso, che fa più bene che sbaglia. Il cast è capace e ben messo in forma, l'azione è coreografata efficacemente, e tutto si unisce per un film che fa sentire Los Angeles di nuovo il centro del mondo, proprio come ci è riuscito Heat.

È perfetto? Per niente. Con una durata di circa 140 minuti, è un film lungo e avrebbe beneficiato di essere un po' ridotto per idealmente arrivare entro le due ore di tempo e creare una narrazione più uniforme. Non è molto bilanciato così com'è, ma dopo 90 minuti inizi a chiederti se le cose potessero essere tagliate o mosse più velocemente per mantenere quella struttura più uniforme.

Allo stesso modo, nonostante tutto il respiro che il film ha già in mente, alcuni archi narrativi più minori sembrano semplici riempitivi più che qualcosa di più sostanzioso. Che si tratti della storia d'amore tra Davis e Maya interpretata da Barbaro, o anche di come Sharon di Berry si adatta a una situazione di carriera sempre più ingiusta. Tutto questo ha un livello di importanza per la storia principale e quindi è una narrazione vitale, ma non è gestito in modo particolarmente divertente o memorabile.

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Quindi ci sono alcune aree da migliorare, ma questo non dovrebbe togliere nulla al fatto che Layton ha messo insieme un film d'azione piuttosto buono con Crime 101. Ancora una volta, è elegante e avvincente, e per la maggior parte del tempo ti divertirai con questo thriller di rapina appariscente.