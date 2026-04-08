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Ragazzo, questa è davvero strana. Ci sono pochi film che evocano la stessa curiosa serie di emozioni e pensieri che Mercy mi hanno fatto vivere durante i suoi circa 100 minuti di durata. È un progetto bizzarro perché pone domande sulla presenza sempre più opprimente dell'intelligenza artificiale nella società e poi presenta questi argomenti in un formato cinematografico che sembra quasi un TikTok di lungometraggio. Ci sono molte cose qui che mi danno fastidio eppure, in qualche modo, Mercy è un film piuttosto divertente.

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La trama ci conduce in un mondo semi-futuristico invaso da crimini e disordini, una rappresentazione di Los Angeles per la precisione in cui le forze dell'ordine e il sistema giudiziario hanno deciso di agire eliminando la necessità di una giuria completa di pari e semplicemente concedendo a un imputato 90 minuti per convincere un'IA di ragionevole dubbio contro la propria condanna, agendo come detective e imputato combinati. Se la percentuale di colpevoli scende sotto il 92,5% prima della fine dei 90 minuti, avrà loro una seconda possibilità di vita, ma se falliscono, saranno giustiziati proprio sulla sedia che attualmente li tiene in ostaggio.

Per quanto riguarda una narrazione, c'è sostanza e potenziale che cattureranno la tua attenzione. La storia è strutturata in modo reale come 24 minuti, dove i 90 minuti scorrono allo stesso ritmo per il detective accusato interpretato da Chris Pratt, Chris Raven, e per lo spettatore, e questo contribuisce molto al ritmo teso. Ma una trama come questa apre anche la porta a ogni sorta di ambiguità morale, una in cui inizi a distrarti dalla premessa per chiederti perché qualcuno sano di mente abbia pensato che fosse una buona idea e perché il giudice IA (Maddox) interpretato da Rebecca Ferguson riceve poteri e autocrazia completi per hackerare ciò che vuole e accedere a qualsiasi dato desideri sotto l'influenza dell'accusato nel tentativo di cercare la verità. Dovremmo infrangere qualche legge e oltrepassare qualsiasi confine nella caccia alla giustizia? Questo è ciò che questo film mi ha fatto riflettere, nonostante non sia davvero il punto centrale della storia.

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Comunque, nonostante qualche idea disomogenea e intoppo lungo il percorso, qui c'è una trama piuttosto coinvolgente e fresca, costruita in modo coinvolgente. Non è un capolavoro vincitore di Oscar o scritto, ma ha più sostanza e stile di quanti ne possano vantare molti attuali film d'azione. Piuttosto, il problema principale che Mercy affronta riguarda il modo in cui è costruito fondamentalmente come film, dato che è girato in modo quasi da TikTok che passa da clip a film, filmati di bodycam e videochiamate, mentre Pratt si agita e urla ogni volta che qualcosa non va come vuole e Ferguson non mostra alcun segno di emozione a causa dell'interpretazione di un'IA priva di vita. Il modo migliore per descrivere come si svolge Mercy è come un lungometraggio di Braindance di Cyberpunk 2077, dove possiamo studiare e svelare scene del crimine, rivalutare dati e informazioni, leggere email e messaggi criptati, tutto alla ricerca della verità. È una situazione bizzarra che fa sembrare Mercy assemblata da un'IA con una passione per il cinema.

Anche se penso che la parte più forte di Mercy sia la sua premessa narrativa, il film compie anche una mossa piuttosto deludente arrivando dritto al punto di iniziare a porre alcune delle domande principali che ho sollevato sopra e poi semplicemente scorrere i titoli di coda, lasciandoti con un sapore insoddisfatto in bocca, soprattutto considerando i colpi di scena piuttosto sorprendenti che si verificano nell'atto finale. Sembra tutto un film assemblato incredibilmente in fretta, il che è un po' deludente dato che c'è del potenziale da esplorare, soprattutto dal punto di vista della costruzione del mondo e della moralità.

È per tutto questo che rimango un po' confuso da Mercy. Non è un disastro di film allo stesso livello dell'altro recente film in stile TikTok di War of the Worlds, ma neanche è eccezionale. Ci sono momenti di qualità, una storia con buon potenziale, un ritmo teso che ti tiene coinvolto, ma c'è anche molto sul fronte del montaggio, della recitazione e persino della visione creativa per Mercy che può lasciare un'impressione appagante su di te. È un altro film francamente perdibile anche se chi lo guarda scoprirà che probabilmente non lo odierà, in qualche modo...

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