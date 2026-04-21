Michael Jackson, probabilmente la più grande star della musica di tutti i tempi, e certamente la più grande senza un biopic hollywoodiano, ora ha l'obbligatorio "evento cinematografico" in IMAX per portare via la corona a Bohemian Rhapsody come film musicale di maggior incasso di sempre. Il problema è che Michael Jackson è una figura molto complessa, con un lato controverso, incluse accuse di sesso contro minori, e un film prodotto dall'eredità di Michael Jackson e interpretato da Jaafar Jackson, il talentuoso nipote di Michael Jackson, non avrebbe mai trattato tutti questi argomenti in modo imparziale.

Si scopre che Michael non li copre affatto, cosa che è stata riportata da Variety settimane fa: l'intero terzo atto del film, incentrato sullo scandalo in cui Jackson fu accusato per la prima volta di aver aggredito sessualmente una minorenne nel 1993, e su come questo cambiò la vita di Jackson e il suo rapporto polarizzato con i media, fu cancellato. Non ci sono menzioni di quegli episodi nella vita di Jackson nelMichael film nel film.

In realtà, il film non mostra Michael Jackson in nessun'altra forma se non quella di una creatura divina mandata dal cielo, che decide di donare tutto il denaro dell'accordo dopo il terrificante incidente dello spot Pepsi al centro per ustioni dell'ospedale, in quello che rappresenta il climax del film. Michael Jackson è una persona innocente, amabile e impeccabile durante il film (che copre solo gli inizi della sua carriera, fino al 1984), e questo lo rende estremamente superficiale e persino noioso. Rimuovere qualsiasi cosa che potrebbe potenzialmente macchiare la figura di Michael Jackson significa anche rimuovere tutto ciò che potrebbe farlo sentire una persona reale e non una figura idolatrata, con carisma sullo schermo ma con meno profondità di una star in un videoclip.

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Non sarebbe sempre stato così: secondo Variety, i registi scoprirono verso la fine della produzione che c'era una clausola in uno degli accusatori di Jackson, Jordan Chandler, che vietava la sua rappresentazione o menzione in qualsiasi film, il che ha portato a un cambiamento drastico nel film. Quindi, se il più grande scandalo della sua carriera e il punto cruciale che ha cambiato Michael la carriera e la vita di Jackson per sempre non possono nemmeno essere menzionati, qual è il senso del film? Figuriamoci... due film: Michael è pensato solo come Parte 1, e dato che va in onda solo fino al Victory Tour del 1984, quando lasciò finalmente i suoi fratelli per diventare un artista solista, almeno ha una valida scusa per non mostrare gli aspetti più drammatici (e certamente più degni di essere esplorati in un film) della sua vita.

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Il difetto più grande e scioccante del film è che, anche con l'opportunità di concentrarsi davvero sui primiMichael anni di Jackson, di svilupparlo adeguatamente come persona prima della fama e della gloria, e di non affrettarsi a raccontare tutta la sua vita in due ore, Michael non riesce comunque a rappresentarlo con profondità. Il film parla solo di una cosa: il rapporto tra Michael Jackson e suo padre violento Joe, e si sviluppa in modo molto superficiale e prevedibile, sostenuto solo dalla performance energica di Colman Domingo. Joseph Jackson non esiste come personaggio se non come antagonista e unica fonte di attriti del film.

Tutto è (gioco di parole voluto) bianco o nero. Il rifiuto dei registi di sfidare i personaggi o lo spettatore in qualsiasi modo quasi uccide completamente il film e lo priva di qualsiasi tensione e interesse, e continua solo perché la musica è oggettivamente ottima e, come previsto, le scene musicali, inclusa una ricostruzione delle riprese del Thriller, sono molto ben fatte... ma inutile per la trama: il loro unico scopo è godersi Michael la musica e i balli di Jackson sul grande schermo, che è l'unico vero valore che il film può offrire.

A parte il rapporto padre-figlio, il film non parla di altro: il rapporto tra Jackson e i suoi fratelli, per esempio, viene inspiegabilmente ignorato; Si intravedono accenni su come abbia sviluppato la sua musica o gli accordi di marketing, ma nemmeno questo viene spiegato correttamente; e non osa immaginare quale fosse la vera personalità o la vita privata di Jackson: probabilmente la scelta migliore per non essere speculativi e rimanere rispettosi nella rappresentazione di una persona che non c'è più, ma non la scelta migliore se si vuole rappresentare un personaggio interessante.

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Cosa ci resta? Una serie di lunghi numeri musicali, cliché musicali sconnessi e biopic che hai visto cento volte, ma a malapena una storia che tenga tutto insieme. Non c'è dramma né emozione, i personaggi sono caricature e, quando arriva il climax musicale (come Bohemian Rhapsody, si conclude con una serie di esibizioni musicali complete) sembra solo gratuito. Il biopic su Freddie Mercury, con tutti i suoi difetti, si è comunque guadagnato quel finale come climax emotivo mentre l'intera band si riunisce finalmente (anche se è stata un'invenzione dei registi). Michael copia l'idea per smascherarne la vera natura: un trucco commerciale senza anima per trarre profitto dal talento di Michael Jackson con rischi minimi.

Con questi film biopic, indipendentemente da quanto siano fedeli, almeno dovresti sentire di aver conosciuto la vera persona dietro la musica, imparando il bene e il male, accettandola (o meno) con le sue virtù e i suoi difetti. Michael non si preoccupa di questo, ha la profondità di un foglio di carta, e diventa chiarissimo che si preoccupa solo di sfruttare Michael Jackson, guadagnare dalla sua musica, senza avere assolutamente nulla di rilevante da dire.

Michael non esplora Michael Jackson come persona, non rivela nulla sulla sua personalità o sul suo rapporto con i fratelli, non spiega come sia diventato la persona più famosa del pianeta. L'unica cosa che fa è raccontare un rapporto padre-figlio abusivo prevedibile e mal scritto che avrebbe potuto funzionare come sottotrama, ma che non funziona come ancora di un film come questo. Anche i numeri musicali, ben realizzati, sembrano ridondanti e volutamente allungati per far durare il film per oltre due ore. Forse la Parte 2 sistemerà questo, ma c'è poco motivo di considerare questa saga di Jackson Michael come qualcosa di diverso da una macchina per fare soldi senza aspirazioni da storico o artistica.