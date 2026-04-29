Prima di diventare il successo a sorpresa al botteghino del 2006, Il diavolo veste Prada era un romanzo di Lauren Weisberger, che parlava della sua esperienza lavorativa per Vogue e della smaschera il mondo spietato e spesso abusivo della moda e del giornalismo, ma principalmente prendeva di mira Anna Wintour, la famosa direttrice di Vogue (che si è dimessa lo scorso anno, anche se continua a essere coinvolta nella rivista, così come al Met Gala). L'adattamento cinematografico ha moderato il personaggio, rendendolo più simpatico, probabilmente come risultato di un mix tra i registi che cercavano di rendere il film più digeribile e il carisma inevitabile di Meryl Streep.

The Devil Wears Prada 2 , uscito vent'anni dopo, non prende ispirazione dai due romanzi sequel di Weisberger. La sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e il regista David Frankel, tutti tornati dal primo film, creano una storia completamente nuova che ricorda piacevolmente all'originale, mantenendo tutte le sue qualità e inserendo saggiamente più di qualche riferimento all'attualità, anche se, ancora una volta, ammorbidiscono gli spigoli e si rifiutano di scavare più a fondo alla ricerca di un film più gentile e accettabile.

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La cosa migliore di aver lasciato passare 20 anni tra i due film è che ora ci sono nuovi vizi e mali nelle industrie della moda e del giornalismo da criticare. Ad esempio, licenziamenti massicci e tagli da parte di conglomerati che cercano il massimo profitto al costo minimo sono una parte chiave della storia, che farà subito riaffiorare ricordi di casi come quello del Washington Post che ha licenziato centinaia di persone dopo essere stato acquistato da Jeff Bezos. Il film rappresenta anche, in misura minore, la morte dei media cartacei, il declino del vero giornalismo nell'era dei contenuti da fast food, i pericoli che l'IA rappresenta per il giornalismo e la moda (e per tutto il resto), tutto mescolato nell'era dei social media e dei meme.

Il contesto è cambiato molto e questo rende The Devil Wears Prada 2 rilevante e aggiornato, anche se il nucleo della storia non cambia molto, una buona notizia per i fan del primo film, che si sentiranno subito a casa. Tutti e quattro i personaggi principali ritornano: Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestly, direttrice della rivista Runway in stile Vogue; Anne Hathaway nel ruolo della sua ex assistente diventata giornalista di prestigio Andy; Emily Blunt, come sua ex assistente ora diventata dirigente di Dior; e Stanley Tucci nel ruolo del fedele braccio destro di Miranda che continua a starle accanto nonostante ciò che lei gli ha fatto nel film precedente...

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Vengono introdotti pochissimi nuovi personaggi, e nessuno ha un ruolo significativo oltre a essere accessorio dei quattro protagonisti: fortunatamente, questo non è un altro sequel "che passa il testimone", e gran parte del divertimento del film deriva dal vedere come alcune cose, nonostante il passare del tempo, non cambino mai davvero, cosa che a volte è traumatica ma qui viene rappresentata in modo divertente e stranamente rassicurante. Tuttavia, alcuni dei momenti più divertenti derivano dalla consapevolezza che alcune cose cambiano col tempo, e certe azioni sfruttatrici di Miranda non possono più essere accettate...

Sarebbe stato fantastico se il film dedicasse un po' più di tempo a personaggi come Simone Ashley e Helen J. Shen, le due nuove "Emilie" (e la tanto necessaria diversità razziale), ma il film è già molto ben ritmato e dimostra che la sceneggiatura è stata meticolosamente bilanciata per essere il più divertente possibile e rendere giustizia a tutti senza correre troppi rischi o eccessi.

Alla fine, la maggior parte del film ruota ancora attorno a due cose: la relazione abusiva tra Andy e la sua ex capo Miranda, che mette alla prova la pazienza della prima a ogni occasione; e il tentativo disfunzionale di un'amicizia tra Andy e la sua ex collega Emily. Questa trama è anche un bel promemoria che 20 anni sembrano tanti, ma in realtà non sono così tanti: non sai mai chi incontrerai di nuovo in futuro, quindi la gentilezza fa molta strada...

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I conflitti e i punti di trama che seguono e come si sviluppano sono molto simili a quelli del primo film e, proprio come nel 2006, la critica pungente alle industrie della moda e del giornalismo e la disumanizzazione del capitalismo svaniscono rapidamente per una storia molto più unilaterale e dolce. L'assenza di un personaggio come Adrian Grenier, il fidanzato di Andy nel primo film, che cercava di allontanarla da quel mondo tossico (un personaggio che era quasi universalmente odiato per essere tossico e poco di supporto, anche se non sono necessariamente d'accordo), è una conferma che il film intende ripulire alcuni comportamenti e valori che forse dovrebbero essere criticati più duramente invece di essere... vestita con Prada.

È un problema per il film? Anche se posso essere moralmente combattuto, la realtà è che The Devil Wears Prada 2 è ancora meno interessato del primo film a essere una critica a qualsiasi cosa, e "chiaramente" significa essere una storia divertente tra personaggi carismatici pieni di dialoghi arguti, battute parodiche e colpi di scena inaspettati. E per me va benissimo, perché funziona eccezionalmente, il film è sempre divertente, divertente e affascinante e Streep, Hathaway, Blunt e Tucci sono magnifici come ci si aspetterebbe.

Anzi, The Devil Wears Prada 2 mi ha ricordato lo stile dei film sinceri,feel-good che Hollywood non fa più perché sentono di dover sempre essere audaci, postmoderni e più intelligenti del pubblico. Si crede che il pubblico moderno non cadrà nella ingenuità delle commedie americane degli anni '90 e 2000, forse perché erano problematiche in termini di rappresentazione e diversità, o perché usavano troppi cliché e idee stanche. E di solito entrambe le cose erano vere, ma tenendo questo a mente, la loro motivazione principale era sempre il desiderio sincero di farci sentire bene.

The Devil Wears Prada 2 ti farà riflettere sul mondo capitalista in declino e brutto, e ti farà chiedere quanto desideri davvero sostenerne e farne parte. Ma ti farà anche sentire molto bene.