HQ

Sebbene ci siano state alcune recenti esplorazioni nel mondo di Eternia, in particolare sotto forma della serie animata Netflix di Kevin Smith, si può dire che He-Man e il resto della banda piuttosto insolita non sono esattamente riusciti a trovare un grande pubblico tra gli spettatori moderni. Mentre He-Man e il franchise Masters of the Universe erano enormi negli anni '80 e '90, non si può dire lo stesso tra i giovani di oggi, dove anche per qualcuno della mia età, sulla fine dei vent'anni, questo è forse un universo più noto per i suoi template di meme. Il punto è che, a differenza di Transformers, Marvel e persino Teenage Mutant Ninja Turtles, Masters of the Universe è più un prodotto del passato, in qualche modo simile a G.I. Joe.

Ma questo non ha impedito ad Amazon MGM Studios di investire una buona somma di denaro in un adattamento live-action di questo mondo, l'ultimo tentativo di dare vita a Eternia, un film in cui Nicholas Galitzine interpreta il ruolo principale del Principe Adam/He-Man, un ruolo già interpretato in live-action da Dolph Lundgren. Anche se Masters of the Universe forse non è più il nome conosciuto di un tempo, sono felice che questo film esista perché, da fan di questo mondo, è praticamente esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un adattamento live-action moderno.

Per prima cosa, parliamo di azione bombastica, personaggi più grandi della vita, ambienti mozzafiato e una trama stravagante e un po' strana che chiaramente sa di essere un po' strana. Questo franchise è sempre stato particolare e se il regista Travis Knight (noto recentemente per Bumblebee) avesse attenuato questo aspetto per questo film, sembrerebbe vuoto e poco sincero, motivo per cui è un piacere che sia imbarazzante e sciocco, davvero autentico Masters of the Universe.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Comunque, la trama è praticamente come ci si aspetterebbe. Per farla breve, Skeletor vuole il potere di Grayskull per sé stesso per assicurarsi il dominio su Eternia, e spetta a He-Man e agli altri suoi nobili eroi salvare la situazione. Ci sono alcuni ostacoli emotivi familiari, una parte di questo film è ambientata sulla Terra per un motivo che ha senso, ed è anche una sorta di storia di formazione in cui vediamo il principe Adam scoprire davvero il suo posto nell'universo più ampio. In sostanza, qualsiasi fan di He-Man conoscerà fin troppo bene il tipo di storia che questo film propone, ma non è una cosa negativa perché, francamente, funziona.

La narrazione funge da corpo efficace per supportare l'azione memorabile e lo sviluppo dei personaggi, con Galitzine che si dimostra efficace sia come Principe Adam che come He-Man. È un po' ridicolo come i registi cerchino di convincerti che Galitzine non sia incredibilmente muscolosa come il principe Adam vedendolo indossare abiti più larghi, prima che He-Man appaia e l'attore mostri il suo fisico muscoloso. Ma il film è abbastanza sciocco da farti accettare e andare avanti. Allo stesso modo, Idris Elba impressiona nel ruolo dell'Uomo d'Armi, Camila Mendes offre il minimo indispensabile come Teela, Alison Brie si dedica alla teatralità come Evil-Lyn, il resto del cast di supporto sembra apprezzare la natura stravagante del film nei panni degli altri eroi e villain minori, e poi c'è Jared Leto come Skeletor. Di solito, in un film con Leto in un ruolo chiave, è qui che ci lamentiamo del motivo per cui l'attore è stato scelto, ma Leto brilla davvero come Skeletor, offrendo una delle sue migliori interpretazioni fino ad oggi, offrendo infine un cattivo memorabile, esilarante e piuttosto crudele che molti saranno sicuramente felici di vedere tornare in futuro.

Annuncio pubblicitario:

E tutto questo si abbina a dialoghi ben sfruttati e intonsi di bathos, azione fluida e fluida, scene ammirevoli che si appoggiano un po' troppo agli effetti digitali per i miei gusti, e una trama coerente, seppur semplice. Il punto è che Masters of the Universe non ti lascerà senza parole e non è particolarmente notevole, ma è molto divertente, non sembra che si ricostruisca troppi punti in comune, e la maggior parte dei coinvolti sembra aver apprezzato molto il tempo trascorso a realizzare questo film, il che si vede. È un film d'azione fantasy fantasy, sicuro e divertente, adatto ai papà, si potrebbe dire, un vero e proprio progetto alla Guardians of the Galaxy, ed è praticamente esattamente ciò che si poteva desiderare da un adattamento del 2026 di Masters of the Universe.

Tuttavia, se dovessi essere ipercritico, direi che potrebbe avere più colore in certi punti, soprattutto nel design dei costumi, dove sembra che i personaggi siano stati 'Marvel Cinematic Universe', nel senso che la personalità originale di questi personaggi eccentrici manca un po'. He-Man ha perfettamente ragione, così come Skeletor, ma Fisto, Ram Man, persino Man-at-Arms, tutti questi costumi sembrano voler essere realistici e si rifiutano di abbandonare la natura stravagante di, ad esempio, il design assurdo di Trap Jaw. Voglio che tutto ciò che Masters of the Universe sembri provenire dalla mente di un bambino di 11 anni, e alcuni esempi in questo film non ci riescono del tutto.

Tuttavia, per la maggior parte ciò che Knight e gli altri creativi hanno messo insieme con questo film è semplicemente divertente. Forse è un po' troppo lungo e potrebbe beneficiare di essere più corto di 20-30 minuti, e non sono sicuro che raggiungerà ciò che serve per far approvare altri produtti, ma se ti piace anche solo un po' il mondo di Eternia, ti divertirai un mondo con questo film, dato che è francamente un intrattenimento solido, facile e di qualità.