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Steven Spielberg è famoso per molte cose, e una in particolare è il suo amore per gli alieni. Il suo film successivo dopo Lo squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977), trattava il tema degli avvistamenti UFO e degli incontri con alieni con un realismo e una positività insoliti. Abbandonò i cliché dei film di serie B e si prendeva sul serio, allontanandosi dalle metafore per l'"altro", lo strano e l'ignoto con intenzioni maligne, servendo come promemoria della nostra insignificanza nell'universo, un appello all'umiltà e, si spera, all'unità come specie.

Nonostante il successo di Incontri ravvicinati, pochi film successivi hanno esplorato il tema della vita extraterrestre da un punto di vista concreto, senza usarla come scusa per l'orrore o l'azione, ma trattandoli sul serio, con verosimiglianza, facendoci credere che potessero essere reali e concentrandoci su di noi, superando un esame sull'umanità. Contact di Robert Zemeckis basato sul romanzo di Carl Sagan e Arrival di Denis Villeneuve basato sulla storia di Ted Chiang sono i principali esempi, e ora Spielberg chiude il suo cerchio con Disclosure Day, che è uno dei suoi migliori e più originali film moderni.

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La prima cosa da notare è che Disclosure Day sembra esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un film di Steven Spielberg ed è presente il suo DNA ovunque, dalla storia e i personaggi ai temi esplorati dal film, dal modo in cui la telecamera si muove costantemente attorno agli attori o a come la luce viene usata in modo espressivo dal direttore della fotografia Janusz Kamiński, e naturalmente un altro capolavoro e colonna sonora pulsante di John Williams. Tutto ha il suo stile, ma soprattutto tutto il tocco visivo va di pari passo con una storia solida e originale che cattura la tua curiosità fin dal primo minuto e non rallenta in due ore e mezza, migliorando a ogni passo e colpo di scena.

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Disclosure Day segue principalmente due personaggi, interpretati da Emily Blunt e Josh O'Connor. Blunt è un giornalista meteorologico che soffre di visioni e lampi inspiegabili, e O'Connor vuole rivelare al pubblico informazioni e fascicoli che dimostrano che gli alieni sono reali e che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti lo sa da decenni (79 anni fa, un UFO si è schiantato famosamente a Roswell, secondo le teorie del complotto, che tra l'altro corrisponde anche all'età di Spielberg...).

L'intero film è una grande caccia mentre funzionari governativi guidati da Colin Firth cercano di catturarli, mescolando scene di inseguimento in auto e persino una trovata alla James Bond con un treno, con parziali, ehm, rivelazioni di informazioni, dandoti abbastanza tempo per formulare le tue teorie e mantenere la mente attiva man mano che il film procede. David Koepp bilancia matematicamente ogni strumento a sua disposizione: mistero, azione, romanticismo, persino un po' di umorismo, per tenerti intrattenuto e allo stesso tempo sollevare grandi domande sul mondo e su noi stessi: come reagiremmo se la verità venisse conosciuta? Il mondo sarebbe un posto migliore?

Ci sono esplorazioni interessanti (anche se forse un po' superficiali) sulla fede e sul bisogno delle persone di credere, presentando la religione come uno degli ostacoli principali per far capire al mondo che gli alieni esistono. Il film sceglie anche di inquadrare la storia nel contesto di una Terza Guerra Mondiale imminente, stranamente facile da relazionare quando la si guarda (anche se ripete il cliché di usare la Corea del Nord come minaccia di punta di Hollywood per la pace mondiale, come il nuovo Call of Duty), mostrando una società nel caos e sull'orlo del collasso. In questo contesto, dimostrare l'esistenza di una vita extraterrestre che va oltre la nostra comprensione ci farebbe sentire più uniti?

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Su scala più piccola e personale, i tropi di Spielberg sui traumi infantili derivanti da famiglie spezzate rimangono e sono una parte importante del film, anche se, a differenza di molti suoi film, qui sono divisi in molteplici piccole dosi che non richiedono troppo tempo, ma fungono da fondamenta per molti personaggi, scegliendo saggiamente di suggerire piuttosto che rivelare, rendendo più facile per gli spettatori connettersi con le emozioni dei personaggi piuttosto che con le loro esperienze, e costruendo sull'idea che il male derivi dalla mancanza d'amore senza essere troppo esplicito.

In effetti, i ruoli da protagonista condivisi di Blunt e O'Connor e i misteri che la sceneggiatura di Koepp sceglie di tenere nascosti (su questi due ma anche sul personaggio di supporto di Firth e Colman Domingo) aiutano il film a sembrare più universale, ed è proprio questo il punto: pur essendo un'avventura avvincente, il film parla meno di loro e più di umanità, su noi stessi, chiedendo alcune cose ma lasciando altre all'interpretazione. Detto ciò, e senza screditare gli altri, è giusto dire che la maggior parte delle volte è Blunt a portare il film sulle spalle con un'interpretazione degna di un Oscar.

Alcuni, me compreso, avrebbero preferito meno attenzione all'azione e allo spettacolo e un'esplorazione più profonda di argomenti e domande che vengono solo analizzati brevemente, ma alla fine della giornata, Disclosure Day è un film di Spielberg-Koepp, il che significa che deve bilanciare profondità e intrattenimento. Il risultato è un blockbuster estivo in un modo che pochi registi fanno ormai senza dipendere dalle IP esistenti o sovraccaricarle di azione e umorismo fino all'esaurimento.

È incredibilmente divertente, quasi come un thriller di spionaggio con grandi scene d'azione e rivelazioni con personaggi simpatici, ma è ben bilanciato con argomenti pesanti e un intelligente rifiuto di spiegare tutto, coinvolgendo il pubblico e lasciandogli un enorme peso emotivo.

E, per chi è appassionato di ufologia, può essere certo che Spielberg e Koepp hanno il coraggio di prendere molto sul serio il suo argomento senza ridicolizzarlo o offuscarsi con metafore o doppi significati. In un'epoca in cui le teorie del complotto insistono nel rovinare la nostra società, considero ancora l'ufologia la più bella e sana delle cospirazioni, perché a differenza di molti altri cospirazionisti che pensano di sapere tutto, ci mette i piedi a terra e ci ricorda che la nostra esistenza in questo universo è aneddotica nel grande schema delle cose.