"Conosci la storia di Thomas Mann? Immagino che la sensazione sia diversa se non sei tedesco"

Questo è ciò che mi ha detto un veterano critico cinematografico tedesco poche ore dopo che entrambi avevamo visto Fatherland al Festival di Cannes, dato che l'ultimo lavoro di Paweł Pawlikowski era uno dei più richiesti per le proiezioni e uno dei favoriti per vincere la Palma d'Oro. È una storia così biografica e culturalmente radicata che ho completamente concordato e capito cosa intendesse, ma allo stesso tempo non posso fare a meno di raccomandarla a chiunque ami il buon cinema, indipendentemente dalla sua nazionalità.

Thomas Mann era "la massima autorità nella letteratura tedesca", come letteralmente descritto nel film, ma questo racconto sul suo ritorno nella sua terra natale intorno al 1949 tratta sia della figura filosofica/politica sia dell'uomo di famiglia. Man mano che le due fazioni vengono gradualmente rappresentate, Hanns Zischler brilla nel ruolo principale. Un volto acido, annoiato, inaspettato, prevedente per l'autore. Un'anima lontana, astuta e ferita per il padre. Entrambi apparentemente gelidi.

Il film dipinge un contrasto incredibilmente netto fin dall'inizio, con Klaus Mann di August Diehl che ci accoglie con un memorabile monologo telefonico pieno di arte e riflessioni più calorose, per poi passare immediatamente il testimone a suo padre e a sua sorella, che restano sotto i riflettori fino alla fine. Probabilmente un'idea ingegnosa di Pawlikowski per farci sentire la mancanza di Klaus per tutta la durata del film, funziona ma in parte confonde.

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Ma per me quella che porta gran parte del film sulle spalle è Sandra Hüller e la sua Erika Mann, nel ruolo della figlia di Thomas che agisce meravigliosamente come la mano destra dello sceneggiatore, ma anche come il suo innesco emotivo, come rappresentante di ciò che resta dell'anima della famiglia.

Non voglio rovinare la trama familiare documentata pubblicamente, né gli eventi specifici durante la visita di Thomas Mann in questa Germania postbellica conflittuale e tensione, ma basti dire che è un modo affascinante e antiquato di viaggiare indietro nel tempo con i protagonisti, come se si vedesse la storia che si fa in passato attraverso una piccola finestra.

La scelta deliberata del bianco e nero, un rapporto d'aspetto 4:3 e le numerose inquadrature lunghe fisse (mentre il movimento è comodamente riservato ai veicoli) permette a Pawlikowski di inquadrare gli attori in modo diverso e contrario alle tendenze attuali, e alcune delle sue inquadrature, come quella con l'auto che si aggira tra gli alberi, restano impresse nella retina, Proprio come quella vecchia foto di famiglia appesa al muro di tua nonna. Tra l'omaggio e la narrazione raffinata, la sua magistrale narrazione visiva eleva la performance del cast e lascerà senza dubbio un segno.

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Ma, "le parole sono solo musica di sottofondo?" No, non lo sono. Anche se Mann sta tornando nella sua terra con alcune visioni precedenti infrante (alcune delle quali riportate durante la Grande Guerra), c'è spazio per riflettere e per capire perché il concetto dello scrittore del titolo "Fatherland " fosse avanti rispetto al suo tempo e possibile solo dopo aver vissuto diverse guerre, schieramenti, posizioni, epoche, e l'esilio. Dopotutto, si tratta di una coproduzione tra Polonia, Germania, Francia e Italia, e il film riesce a trasmettere le diverse tensioni dentro e fuori i confini tedeschi, tra cui manipolazione politica, pressioni sugli intellettuali, nostalgia nazista e le fazioni opposte della crescente Guerra Fredda da Est e Occidente.

Mi sono finalmente piaciuti i pochi tocchi di umorismo molto personale usati qui, come un genuino omaggio a come si sarebbero comportati i Mann ai loro tempi, credo anch'io. E naturalmente i riferimenti inevitabili al romanticismo con cui i tedeschi storicamente hanno affrontato la morte. Ma non è un denso trattato filosofico. È una storia diretta, seria e ben ritmata che rimane intrinsecamente umana fino alla resa finale.

Quando esci dalla stanza dopo appena 80 minuti di durata, è come se non fosse successo molto, ma allo stesso tempo come se fossi stato trasportato in un altro tempo e in un linguaggio visivo, tutto per avere un posto privilegiato dove immaginare una scala più grandiosa. Forse non conoscevo la storia sfaccettata di Thomas Mann, ma Fatherland mi ha sicuramente fatto sentire vicino ad essa come osservatore, e lo ha fatto con un bellissimo pezzo di cinema classico.

"Non dovremmo lasciare tutto e andare a Cannes?"