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Supergirl, la seconda espansione del nuovo Universo DC (escludendo la serie animata Creature Commandos, che è migliore della maggior parte dei film di supereroi), non è la delusione totale che alcuni dicono alcuni, ma non è nemmeno un successo. È abbastanza divertente, ha alcuni bei momenti, ma manca di personalità, visivamente va dalla noiosa all'orribile, e finisce per essere per lo più dimenticabile.

E quella parola, 'dimenticabile', è esattamente ciò che Supergirl: Woman of Tomorrow, la serie a fumetti di otto numeri di Tom King e Bilquis Evely, su cui questo film è direttamente basato (e non accreditato), non era. A differenza della maggior parte dei film di supereroi, che prendono personaggi, temi, premesse di base e talvolta idee visive, ma costruiscono storie originali, Supergirl è un adattamento diretto del fumetto del 2021-22, acclamato come uno dei migliori fumetti DC degli ultimi anni.

È un approccio interessante, ma che finisce per danneggiare il film: chi lo ha letto non sarà interessato al film per quanto poco si discosti dalla trama, ma allo stesso tempo delusi nel vedere come non riesca a catturare le sue parti migliori, sia nella storia che nelle immagini. Nel frattempo, chi non l'ha letto dovrà affrontare una storia di vendetta piuttosto basilare e poco originale (originariamente basata su True Grit), mentre gli viene negata la profondità e le sfumature del testo originale, incluso il suo mix di umorismo secco con elementi tragici qui attenuati.

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Il risultato finale è un film che probabilmente deluderà, in misura diversa, la maggior parte degli spettatori, ma che non è privo di buone decisioni. Ad esempio, anche se può deludere alcuni che Kara Zor-El non si metta in tuta come Supergirl o non combatta come Supergirl fino all'atto finale, serve come una buona introduzione per il personaggio nel grande schema dell'Universo DC. Incontriamo un personaggio più scortese e apatico – interpretato con una buona gamma di emozioni da Milly Alcock – che sembra l'opposto del Superman che conoscevamo l'anno scorso (Superman, tra l'altro, appare alcune volte in questo film). Tuttavia, trascinata a malincuore in un nuovo conflitto, alla fine abbraccia il suo sé 'super' e si rende conto che è destinata a essere un'eroina, a essere 'buona', anche se il concetto di bene è aperto a diverse interpretazioni e si lascia intendere che si scontrerà con il suo super cugino in una futura avventura.

A questo proposito, l'uso dei flashback per raccontare la sua storia d'origine e definirla come personaggio non le impedisce di avere uno sviluppo soddisfacente, seppur non troppo drastico. Soprattutto perché condivide il ruolo di protagonista con un altro personaggio, Ruthie (Eve Ridley), una giovane ragazza che cerca vendetta dopo che la sua famiglia è stata devastata. La sua dinamica con il Supergirl di Alcock è interessante, ma direi che non c'è una grande chimica tra i due, forse per una sorprendente mancanza di interazioni significative tra i due oltre ai punti principali e prevedibili della trama. Ah, e c'è anche Jason Momoa, che aggiunge un po' di divertimento in un film per lo più privo di umorismo, ma non aggiunge quasi nulla alla trama.

Il film fallisce completamente nel suo design visivo. Rappresentare l'arte colorata di Bilquis Evely sullo schermo sarebbe stato un impegno enorme, con un alto rischio di apparire a buon mercato e falso. Tuttavia, se c'è qualcuno a Hollywood che avrebbe potuto farlo, quello non è altri che... James Gunn, produttore e mente del DCU, che l'anno scorso ha diretto il meravigliosamente colorato Superman, e in particolare Guardiani della Galassia Vol. 2, uno dei film live-action di supereroi che più somiglia a un fumetto colorato senza vergognarsi di apparire stravagante (il terzo film dei Guardiani, pur essendo buono, si è ritirato per lo più all'estetica brutta).

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Prima di tutto, penso sia positivo che Gunn e Peter Safran diano ai registi del franchise DC libertà artistica, trattando ogni film come un romanzo grafico separato a sé stante. Tuttavia, Craig Gillespie qui opta per un look super sporco, polveroso, arrugginito, grigio e marrone, che sembra più vicino... Guardiani della Galassia (il primo) o la maggior parte degli show Disney+ di Star Wars ambientati in deserti, villaggi fatiscenti o strutture abbandonate.

Il film ha una buona quantità di trucco, costumi ed effetti pratici per gli alieni, quindi è un grande vantaggio, ma gli ambienti sono così insipidi e la fotografia così piatta, senza nulla di distintivo, che sembra quasi più vicino a uno dei primi film di supereroi degli anni 2000 o 2010, film che ancora erano preoccupati di cercare un aspetto "realistico" e "realistico" che li rendesse semplicemente poco interessanti e noiosi. Questo è particolarmente preoccupante considerando quanto sia bello il fumetto originale, con l'equilibrio tra la storia ultra tragica e i paesaggi bellissimi che lo rendono così potente.

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Alla fine, Supergirl sembra un'opportunità sprecata: un adattamento scadente di un fumetto fantastico, e un film introduttivo discreto ma dimenticabile per una supereroina che ha molto potenziale con registi disposti a raccontare nuove storie e a sogni un po' di più dal punto di vista visivo.