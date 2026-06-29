Sono davvero, davvero stupito da questo film. Uwe Boll ha dato delle critiche agli appassionati di cinema nel corso degli anni, ma questo potrebbe essere il meglio del genere, e per molteplici motivi. È offensivo, razzista, incoerente e in generale manca di qualsiasi sostanza significativa. Capisco perché questo film sia stato vietato in così tanti paesi, ma a dire il vero la qualità è abbastanza scarsa da giustificare che venga rinchiuso in una scatola sigillata e gettato in mare per non essere mai più visto.

La premessa è fondamentalmente una messa molto di destra, anti-woke, in cui seguiamo un vigilante che uccide senza pietà criminali che sono riusciti a farla franca grazie al sistema legale e giudiziario 'debole' presente in tutta Europa e in Occidente. Armie Hammer interpreta questo Citizen Vigilante, un uomo che pattuglia una città croata, identifica le vittime, chiede loro se sentono di aver ricevuto giustizia e, quando non la ricevono, prende in mano la situazione. La trama sottostante ha in realtà un po' di sostanza, ma il modo in cui viene utilizzata e messa in atto è francamente ripugnante, poiché identifica regolarmente migranti, islamisti e la sinistra woke, incolpando queste fasce demografiche per il declino della società americana ed europea, proponendo credenze pregiudizievoli e accusatorie e poi dipingendo l'americano bianco arrabbiato e crudele di Hammer come un eroe nella società, Un profeta che l'Occidente potesse sollevare sulle spalle.

È anche esilarante e ironico considerando che il personaggio di Hammer è in realtà un immigrato clandestino in questo film, tagliando via il contenuto più ampio e le sfumature politiche alle ginocchia. Boll pensava davvero che un immigrato senza documenti che imponeva le sue convinzioni alla società uccidendo immigrati illegali per averle imposte alla società avrebbe portato a un complotto coerente? Non posso dire di essere un grande fan di Hammer, ma questo film non gli fa alcun favore e in realtà lo rende in qualche modo lo zimbello.

Il mondo può sembrare una polverina pronta a esplodere oggi, e questo film si limita a sfruttare questa volatilità, prendendo di mira suprematisti e anti-woke e dando loro motivi per urlare e spingere oltre le loro convinzioni. Qui non c'è equilibrio. Non esiste un tribunale di giustizia. Sceglie semplicemente un cattivo demografico fin dall'inizio e poi si concentra su ogni aspetto negativo associato a quella comunità. Sembra che Boll sia stato ispirato dal radicale movimento anti-woke che ha iniziato a diffondere piattaforme social come X (comodamente l'unico posto dove si può guardare questo film in un periodo di 48 ore durante il fine settimana...) e abbia deciso di realizzarne un film completo. Ancora una volta, è francamente razzista e offensivo per intere culture.

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Ma questo film va oltre l'insulto alle culture, è anche offensivo per gli spettatori. Citizen Vigilante è un caos incoerente dal punto di vista narrativo – come ho accennato prima – con il salto tra scene accadute nel passato e il presente, senza riuscire a unire questi salti in modo intelligente. La cronologia degli eventi, il ritmo, lo sviluppo dei personaggi, il cast più ampio, nulla di tutto ciò è presentato in modo da lasciarti appagato o coinvolto.

Un attimo prima, l''eroe' di Hammer sta rapendo e uccidendo un giudice per la sua posizione 'debole' su un caso di stupro di gruppo guidato da migranti, e il momento dopo è in visita alla sua società di affitti per capire perché il 10% dei suoi inquilini non ha pagato. Poi c'è un montaggio di allenamento e preparazione, tutto prima che lui visiti un bordello, paghi una prostituta, gli spettatori devono sopportare per cinque minuti quella che sembra quasi una scena pornografica, prima che il personaggio di Hammer interrompa l'incontro sessuale perché c'è muffa sul muro... Naturalmente, possiede l'edificio in cui si trova questo bordello, quindi si infuria, informa la prostituta e poi torna a divertirsi. A volte è difficile capire cosa questo film voglia essere o anche solo come Boll abbia pensato che tutto ciò avesse senso e che fosse necessario includere nel montaggio finale.

Forse la parte più sorprendente dei fallimenti di questo film, però, è la mancanza di integrità nella sua forma di giustizia. Il personaggio di Hammer afferma di agire solo per la giustizia, colpendo contro chi se la cava troppo facilmente per i loro atti orribili. Ma poi abbatte anche decine e decine di agenti di polizia mentre si mettono sulla sua strada, nonostante "facciano solo il loro lavoro". C'è persino un breve momento in cui costringe un'auto civile a uscire di strada per dimostrare un punto insignificante, lasciando l'auto in un incidente infuocato, che è francamente un omicidio senza motivo e a sangue freddo. Dov'è la giustizia in questo? L''eroe' si prenderà conto di quell'atto atroce?

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Ad ogni occasione, si capisce che questo film manca di qualità. Anche se non sosterrò Hammer, lui dà davvero il massimo in questo film ed è evidente che è nettamente superiore a tutti gli altri interpreti. Ho visto recitare in video stock a volte, è davvero così scarso.

Non ci sono due modi di vederla; Citizen Vigilante è uno dei film più irrispettosi, vili, razzisti e offensivi che abbia mai visto, e questo senza nemmeno considerare la trama, la struttura, la narrazione, le interpretazioni incompetenti, il ritmo, la lista continua. Come Boll continui a riuscire a produrre e distribuire film è davvero un mistero per me.