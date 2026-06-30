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Il franchise di Cattivissimo Me va avanti da così tanto tempo che tutti dovrebbero sapere cosa aspettarsi da questi film: o li ami o li odi. Oppure, beh, forse semplicemente li tolleri: hanno il loro fascino, alcune gag divertenti e il doppiaggio è ottimo, ma sopportare novanta minuti di sciocchezze e umorismo slapstick con storie stupide e personaggi ancora più stupidi può essere una prova di pazienza.

Minions & Monsters, però, ha alcuni elementi speciali che lo distinguono dagli altri film (cioè quattro film di Cattiva Vera Me e due precedenti film di Minions). Il settimo film complessivo del franchise è in realtà un omaggio molto intelligente alla Hollywood classica, sottolineando il fatto che la comicità fisica dei Minions è in realtà una continuazione delle commedie di Chaplin e Buster Keaton, la cui influenza si farà sentire per sempre.

Certo, il film è ancora rivolto ai bambini, ma è pieno di riferimenti cinefili dato che è ambientato a Hollywood negli anni '20, con l'invenzione del cinema sonoro che rappresenta una parte importante della storia. La prima metà del film è un piacere e sfrutta appieno il suo ambientazione, iniziando con un prologo molto lungo con quasi nulla se non linguaggio minionise che sembra quasi un film muto, la storia raccontata in azione ed espressioni. Purtroppo, la seconda metà torna a una strada molto più convenzionale che dimentica la premessa e avrebbe potuto essere ambientata ovunque.

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Minions & Monsters sembra molto simile ai Minions stessi: caotico, imprevedibile, ignaro di qualsiasi regola o logica. A un certo punto possono sorprenderti con un colpo di genialità, solo per deluderti pochi minuti dopo tornando alle loro abitudini idiote. Sono quasi due film in uno, e purtroppo il primo è di gran lunga il migliore. Fin dai titoli di apertura, con veri clip dai primissimi film e dai film realizzati da Muybridge o dai fratelli Lumierè mescolati ai Minions, si inizia a pensare di assistere a qualcosa di speciale.

Sì, è un'altra serie di riferimenti con poca sostanza tra loro, ma non sono riferimenti della cultura pop degli anni '80, ancora commercializzabili, che di solito compaiono in questi film. Invece, è una lunga, affettuosa e spesso esilarante lettera d'amore al cinema classico americano, cosa rara da trovare in un film per bambini. Chiunque guardi la prima metà del film, ritraendo questa Hollywood pre-Depressione con tale immensa devozione e romanticismo, probabilmente svilupperà un interesse o curiosità da quell'epoca, e se un bambino diventa cinefilo guardando un film dei Minions, allora questo film ne sarà più che valsa la pena.

Purtroppo, proprio nel momento in cui potrebbe diventare particolarmente interessante, e davvero toccante oltre a un rapido sparo di riferimenti, la storia prende delle piede davvero strane, alcuni personaggi vengono abbandonati e nuovi personaggi che sembrano completamente fuori luogo (e alcuni anacronici, come la rappresentazione di fantascienza pulp un paio di decenni prima) e si trasforma in un film molto più convenzionale.

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Ci sono Minion e mostri, quindi non è che non mantenga la promessa, e mantiene comunque parte della stranezza della prima metà, ma è completamente al servizio di una storia molto più prevedibile che si prende un po' troppo sul serio, oltre a discostarsi troppo dal contesto hollywoodiano e del cinema primitivo che rendeva il film molto più interessante. Va bene da solo, ma è il solito materiale che ci si aspetterebbe dai Minions, il che è una delusione dopo una prima metà molto più piacevole... Ma il pubblico principale del film probabilmente apprezzerà di più quella seconda metà, che è ricca di azione e piena di mostrini adorabili.

Alla fine, è una sensazione agrodolce di un'occasione mancata: Illumination è andata molto vicina a realizzare un film coinvolgente dei Minions, che rende omaggio alle origini di Hollywood e in particolare ai film comici muti di Chaplin e Keaton a cui i Minions devono tutto. Ma le vecchie abitudini di Illumination, che affliggono anche i film di Super Mario, rimangono: l'incapacità di impegnarsi completamente in un'idea, di dare spazio ai personaggi per crescere e brillare, la tendenza a bombardare lo spettatore con ogni idea che ha senza filtri solo per vedere cosa funziona, senza pensare prima se funziona davvero, ha senso o se renderà il film migliore invece che gonfiato. Almeno con Minions & Monsters possiamo dire con sicurezza... Non è "per niente male".