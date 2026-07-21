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Recentemente c'è stata una sorta di rinascita dell'intrattenimento sportivo comica, con Netflix e Apple TV che si contendono per guidare questa iniziativa. Happy Gilmore 2 e Stick sono usciti nel 2025, e quest'estate sono stati seguiti da The Hawk e ora The Dink, con le due piattaforme rivali che si sono scambiate colpi offrendo film e serie TV a un ritmo alternativo. Tuttavia, a differenza dei primi tre, The Dink non attinge al mondo del golf, ma piuttosto un'esplorazione dei regni che si fondono tra tennis e pickleball.

Per farla breve, il film racconta lo sviluppo del personaggio che segue un ex tennista professionista che sviluppa un'adorazione per uno sport che prima considerava inferiore e un espediente. Dopo aver subito un infortunio al polso, Dustin "The Hammer" Boyd interpretato da Jake Johnson si rivolge al nemico, il pickleball, per riabilitare il suo corpo e rimettersi in forma per combattere, così da poter difendere il nome del tennis in una competizione piuttosto insignificante e sciocca dove c'è ben poco in gioco, eppure tutto è anche in gioco...

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In modo tradizionale della maggior parte dei progetti di commedia sportiva, The Dink non si prende troppo sul serio. Ci sono momenti in cui la comicità sembra esagerata e come se si sforzasse troppo, ma c'è anche molta emozione autentica e onesta che mantiene il film puro e appassionato, soprattutto legata al legame tra la protagonista di Johnson e la compagna di pickleball di Mary Steenburgen, Candace. Questi due sono una coppia improbabile, ma funzionano bene insieme, anche se la relazione attraversa alti e bassi strani, mentre come spettatore può risultare un po' a disagio a volte ma anche molto ammirevole in altre occasioni. C'è un equilibrio nella relazione che The Dink offre, e spesso questo danza i confini tra l'efficacia e il fatto che questo sentimento venga abusato. Così com'è, è solo sul lato del primo.

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Per il resto, Johnson interpreta il ruolo di un buffone di mezza età con la stessa meraviglia che aveva fatto più volte in passato. Che si tratti di New Girl, Self Reliance, persino il suo Peter Parker nei film dello Spider-Verse, questo è un ruolo che Johnson sa interpretare e lo fa in The Dink con grande efficacia. Non è proprio un completo fallimento, ma la mancanza di ambizione, il vivere costantemente nel passato, la guerra contro chi gli ha fatto del male, tutto dipinge il quadro di un uomo sfortunato dai suoi precedenti fallimenti, e alla fine conferisce al personaggio di Dusty una buona profondità e serve come piattaforma per farlo sentire anche riconoscibile. E lo stile comico costruito attorno a Dusty e al film nel suo complesso funziona abbastanza bene, spesso tendendo verso umorismo fisico, insulti arguti e satira impassibile, anche se in poche occasioni riderai a crepapelle. Semplicemente non è quel tipo di film.

Anche il resto del cast lascia un'impressione mediocre, con Ed Harris che fa del suo meglio per prosperare nei panni del padre duro e spesso deluso di Dusty e del manager del country club attorno a cui si basa tutto il film. Ma oltre agli sforzi stoici di Harris, pochi degli altri membri del cast lasciano davvero il segno, con l'inevitabile cameo di John McEnroe che è più efficace e memorabile rispetto ai ruoli di Chloe Fineman, Patton Oswalt, Chris Parnell, Aaron Chen, persino Ben Stiller in gran parte. Ma ancora una volta, questo film ruota principalmente attorno a Dusty e Candace, quindi non è una grande sorpresa che sia così, anche se avrei voluto che gli altri personaggi secondari avessero avuto un ruolo più interessante nella narrazione.

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Anche se non è perfetto, The Dink è anche un film che non si prolunga troppo e che generalmente si limita a circa 100 minuti divertenti. Per molti versi, riflette gli ultimi progetti di commedia sportiva in quanto non tenta di spingere oltre i limiti o innovare in uno spazio che necessita di innovazione. È un prodotto del genere in cui si inserisce in cui esiste, motivo per cui The Dink probabilmente svanirà un po' negli annali della storia, anche se gli spettatori che decideranno di vedere il film si divertiranno abbastanza da voler vedere scorrere i titoli di coda.

In definitiva, The Dink è un film di commedia sportiva perfettamente guardabile e divertente, ma come molte delle uscite cinematografiche di Apple TV, non lascia molta impressione e non è all'altezza degli standard altrimenti eccellenti progetti televisivi offerti dalla streaming.