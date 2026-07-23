Sono stato piuttosto esplicito sullo stato della comicità nel cinema e in televisione e su come i giganti affermati sembrino fare troppo affidamento sulle loro formule collaudate (e stanche), offrendo alla fine progetti piuttosto mediocri e poco memorabili. Detto ciò, c'è un enorme divario tra questi film e serie TV affermati e quasi coinvolgenti e le opzioni su scala più ridotta con volti più giovani e meno noti al timone. Ma forse questo deve cambiare?

L'ultima generazione di icone della comicità si è costruita su progetti più indie come Superbad, American Pie, Scary Movie, eppure ormai non vediamo più spesso questo tipo di film e serie TV realizzati così spesso. È anche per questo che Driver's Ed mi è sembrato una ventata d'aria fresca, dato che qui abbiamo un cast in gran parte sconosciuto che si lancia in un'avventura assurda in stile Superbad, dove la scala è ridotta ma lo sviluppo dei personaggi è enorme. È un film costruito sulle spine dei legami tra i suoi quattro personaggi principali e, semplicemente, il risultato finale è una avventura piuttosto divertente e divertente attraverso le piccole città americane.

In sostanza, la trama ruota attorno a quattro studenti delle superiori che rubano la loro Driver's Ed auto così che uno dei passeggeri possa visitare la sua fidanzata a diverse ore di distanza, che ha appena iniziato l'università. È in negazione riguardo allo stato della sua relazione, poiché gli altri tre passeggeri vedono che la sua relazione è in crisi, ma lui vuole dimostrare loro che si sbagliano, dando il via a un'avventura in cui i conducenti non qualificati percorrono qualche centinaio di miglia per arrivare a una conclusione.

Non stiamo parlando di un'avventura esagerata o ridicola, ma piuttosto seguiamo il gruppo mentre condividono intuizioni sulla loro vita, crescono come individui, si avvicinano e vivono un percorso di sviluppo del personaggio. Questo è poi accompagnato da momenti più selvaggi, tra cui fughe da un agente di polizia che lo insegue, la sfida di rimanere senza benzina e anche le difficoltà di imparare le regole della strada senza un insegnante a portata di mano. Ancora una volta, il punto è che non stiamo parlando di un'avventura in stile Fast and Furious. È qualcosa di concreto, onesto, umano e reale, e tutto questo emerge quando ti unisci al gruppo per la loro esperienza di formazione.

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Qui sono chiari archetipi di personaggi in gioco, tra cui il protagonista cool di Jeremy interpretato da Sam Nivola, il popolare corrispettivo in Evie di Sophie Telegadis, il rilassato fumatore in Yoshi di Aidan Laprete e il valedictorian impeccabile in Aparna di Mohana Krishnan. È una raccolta piuttosto familiare di archetipi, ma non la criticherò perché in pratica continua a funzionare alla grande e a fungere da solida base su cui costruire un film comica. Ci sono anche altre star di supporto come Molly Shannon, Kumail Nanjiani e Tim Baltz, che interpretano adulti più caricaturali ed esagerati che polarizzano un po' i bambini più normali. Da quest'ultimo si costruiscono i momenti comici eccentrici, meno frequenti e che funzionano bene insieme a un umorismo più autentico dei giovani.

Quindi sì, per la maggior parte stiamo parlando di una commedia in stile Superbad dove insulti arguti e intelligenti, stupidità adolescenziale e adulti eccentrici si combinano per creare un'avventura divertente. Non è il miglior film comico che vedrai mai, ma è ben ritmato e offre 100 minuti di film godibili, in cui, quando scorrono i titoli di coda, ti senti felice del tempo condiviso e dedicato a questo giovane cast. È un po' Breakfast Club in certi aspetti, Ferris Bueller in altri, e si percepisce l'ispirazione di John Hughes in alcuni punti, anche con gli elementi modernizzati ancora in atto, inclusi i personaggi che parlano di quali farmaci per la depressione stanno assumendo in questo momento...

È indubbiamente una commedia moderna, ma in alcuni punti risulta familiare, e alla fine ciò che lo sceneggiatore Thomas Moffett e il regista Bobby Farrelly hanno realizzato è una visione divertente piena di risate e risate. Vale la pena guardarlo per chi cerca un po' di intrattenimento serale.

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