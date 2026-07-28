HQ

Avatar è un franchise un po' strano, perché non ha mai raggiunto il picco raggiunto con la sua prima uscita. È un po' come se la Marvel stesse ancora cercando di eguagliare il primo film di Iron Man oggi. All'inizio degli anni 2000, un dodicenne assunse il mantello dell'Avatar e portò la pace nel mondo. Quando è venuto a mancare, abbiamo incontrato il suo vivace seguito Avatar, che ha avuto i suoi momenti ma non ha mai raggiunto il successo del suo predecessore (in termini di accoglienza critica alla sua serie, per quanto riguarda la sua serie). Ora siamo tornati con Aang, ma è più grande, come il resto dell'Avatar originale del team, mentre sono in missione per scoprire i segreti di un antico Avatar e vedere se possono restaurare i Nomadi Dominatori dell'Aria.

È una trama che potrebbe suonare familiare, se avete visto La leggenda di Korra. La terza stagione di quella serie si concentra principalmente sul ritorno dei dominatori dell'aria come popolo, ma ovviamente Aang non è presente per vedere la cosa realizzarsi. C'è ancora una premessa interessante da esplorare con questo film, mentre vediamo cosa fa L'Ultimo Dominatore dell'Aria quando scopre di non essere più solo.

C'è un grande senso di pressione in Avatar Aang: The Last Airbender, sia per i fan che guardano il film sia per i creatori. Questa è la prima parte di media animata su Avatar che abbiamo avuto da molti anni. È un contenuto nuovo, che ci riporta ai personaggi più amati che il franchise abbia mai prodotto, e deve anche trasmettere un'atmosfera da grande schermo, anche se Paramount voleva solo metterlo sul suo servizio di streaming. Non è giusto che un semplice film di 98 minuti abbia un peso simile sulle spalle, ma allo stesso tempo i fan si aspettano il meglio da Avatar, anche se non sempre riesce a mantenere.

Annuncio pubblicitario:

La sensazione da grande schermo si ottiene sicuramente grazie alla grafica di Avatar Aang: The Last Airbender. È illuminato in modo intenso, con un bagliore cinematografico costante, e sebbene l'animazione non sia sempre fluida, le sequenze di piegatura hanno un grande movimento, permettendoti di sentire il flusso dell'azione. I design dei personaggi delle versioni adulte del team Avatar sono un po' altalenanti, con la maggior parte di essi che sembra piuttosto generica rispetto al loro aspetto da bambini. I volti di Aang e Katara a volte sembrano piuttosto inespressivi, il che non aiuta il fatto che la loro relazione sia uno dei principali nuclei emotivi del film. Come nella serie originale, Avatar Aang: The Last Airbender non ha paura di rendere i suoi personaggi buffi, il che significa che possiamo vedere un po' di varietà nei design durante tutto il film. Teste che crescono, corpi che diventano molli nel gradito ritorno della comicità buffa e più fisica.

HQ

Qui ci sono lampi del vecchio Avatar, così come momenti di temi ben scritti e azione intensa. Il problema è che Avatar Aang: The Last Airbender non sembra mai avere il tempo di tenere tutte le sue piastre in movimento. È il grande ritorno del team Avatar, ma è anche una storia personale di scoperta di sé e perdono per Aang. Abbiamo un cattivo nel robusto ma segnato Dominatore dell'Aria di Dave Bautista, eppure abbiamo bisogno anche di una compagnia di non dominatori estremisti perché dobbiamo rubare un'altra trama da La leggenda di Korra. Succede davvero tanto, e sembra di guardare una checklist che viene spuntata piuttosto che un film. C'è la sensazione che il film non si fidi di nessuna parte di sé abbastanza a lungo da permetterti di tenerla per più di dieci minuti. Quando i nostri eroi si trovano sconfitti, sull'orlo di una sconfitta totale, possono teletrasportarsi al combattimento finale pochi minuti dopo aver trovato una soluzione alla loro situazione piuttosto disperata. Quello avrebbe potuto essere un momento per vedere il team Avatar tornare ai vecchi trucchi, ma invece non possiamo soffermarci a lungo con i nostri amati personaggi, perché hanno una trama da completare.

A quell'ultimo scontro, le cose sono diventate un po' ridicole per permettere uno scontro finale quasi apocalittico tra Aang e il cattivo. Quel combattimento in sé è piuttosto deludente, dato che il resto del team Avatar è bloccato a combattere contro i jobber, e il potenziamento del principale cattivo sembra piuttosto inutile e inefficace. Il Mondo degli Spiriti, vago e vago, è un po' troppo atteso per chiudere tutto in un fiocco ordinato alla fine. Ancora una volta, il film è bilanciato tra un'avventura divertente e fan service e una storia molto seria incentrata sulla colpa del sopravvissuto legata a coloro che sono rimasti indietro dal genocidio. Non fa il miglior lavoro, ma allo stesso tempo il mondo di Avatar è così amato che è difficile non apprezzare un'altra avventura con il Gaang.

Annuncio pubblicitario:

Detto ciò, non è lo stesso Gaang che conosciamo e amiamo. Tutti i membri del cast principale sono stati sostituiti, persino Zuko nonostante abbia una delle voci più iconiche di tutta l'animazione. La maggior parte fa un buon lavoro nei nuovi ruoli, ma ho trovato Eric Nam nei panni di Aang molto difficile da accettare. Ha un suono piuttosto generico, da eroe da ragazzo dolce, come un Deku più adulto, cosa che secondo me non cattura bene Aang. È difficile scrivere un personaggio che ha la sua infantilità radicata nel profondo fino alla veneranda età di 25 anni, ma allo stesso tempo ho sentito che Aang diventa la somma delle sue parti in questo film, piuttosto che una persona credibile. Tagha, l'antagonista, crea una sensazione simile, soprattutto perché la sua pipeline da amico a cattivo è così affrettata che si rischia di colpire il colpo di frusta per la virata da heel. L'apparizione di Tagha come dominatrice dell'aria solleva anche molti problemi nel canone del mondo e nella linea temporale successiva. Il fatto che abbia quasi distrutto Republic City nei suoi primi giorni e non abbia avuto un impatto duraturo sul mondo serve solo a rendere il film e le sue conseguenze inutili.

Guardando Avatar Aang: The Last Airbender, sono giunto a una conclusione un po' tragica. Se Avatar vuole mai raggiungere le sue vette di sempre, deve andare avanti da Aang. O avanti, in un'era completamente nuova, come vediamo in Avatar: Seven Havens, o (preferibilmente) indietro, fino a un punto in cui possiamo immergerci in un mondo molto prima dell'attacco della Nazione del Fuoco, e vedere come altri Avatar hanno affrontato il mondo in cui si trovavano. Se continuiamo a scavare nella nostalgia del Gaang, ci ricorderanno solo di quella serie originale e fenomenale che ci ha ipnotizzati vent'anni fa. L'asticella fissata da quella serie potrebbe non essere mai superata, ma ti stai dando molte meno possibilità se non vai avanti.