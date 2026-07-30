Spider-Man: Brand New Day

HQ

Spider-Man, Peter Parker, mi viene un po' di nostalgia al pensiero, quasi come con Batman. Amo Spider-Man fin da quando ero un ragazzo, quando guardavo il cartone animato, mi sedevo sul sedile posteriore durante le vacanze in roulotte e divoravo i fumetti. Uno dei miei ricordi più preziosi del cinema è, e sarà sempre, il primo film di Spider-Man di Sam Raimi. Per un quindicenne amante del cinema, aveva assolutamente di tutto: azione sfrenata, suspense, emozione, effetti speciali fantastici, una colonna sonora fantastica e la giocosa e l'amore di Raimi per il mezzo e il materiale originale.

Quando è stato annunciato un reboot con protagonista Andrew Garfield, l'ho quasi presa sul personale. Perché? Non c'era davvero nulla di sbagliato nei film stessi, dato che non erano né brutti né particolarmente buoni. E poi, quando è stato annunciato un altro reboot, con Tom Holland nel ruolo principale, ho iniziato a grattarmi la testa. Ma poi è uscito Spider-Man: Homecoming, diretto da Jon Watts, e sono stato in qualche modo conquistato, visto che Holland mi ha conquistato a morte, e il film aveva la stessa giocosa e amore del primo film di Raimi quindici anni prima. Le sequenze d'azione erano eleganti e l'umorismo delizioso, e ho apprezzato anche Far From Home e No Way Home, anche se non altrettanto.

Ora è il momento del quarto film solista di Holland con Spider-Man, e la trama è la seguente: "È un giorno completamente nuovo per Peter Parker. In un mondo che non lo ricorda più, combatte il crimine come Spider-Man. Ma il dolore di vedere i suoi amici andare avanti senza di lui fa cambiare qualcosa dentro Peter. Allo stesso tempo, questo cambiamento potrebbe essere l'unico modo per salvare la città e le persone che ama da un nuovo nemico potente che nessuno può nemmeno vedere. Il mondo potrebbe aver dimenticato Peter Parker. Ma non li ha dimenticati."

Peter Parker è piuttosto triste all'inizio.

Annuncio pubblicitario:

Watts ha diretto i primi tre film con Holland nel ruolo di Spider-Man, ma questa volta il testimone è passato a Destin Daniel Cretton, che, tra le altre cose, ha diretto il divertente Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Penso sia una buona scelta, anche se mi sarebbe piaciuto vedere Watts anche qui alla regia. Il trio di amici, ora separato, è composto come al solito da Holland, Zendaya e Jacob Batalon, ma in altri ruoli vediamo Sadie Sink di Stranger Things, Mark Ruffalo tornare nei panni di Bruce Banner/Hulk, Florence Pugh parlare di piccole cose (sorprendentemente, letteralmente), e Jon Bernthal che appare e ringhia nei panni del Punitore.

La trama non è particolarmente sofisticata e non introduce molte novità, ma c'è molto suspense e valore di intrattenimento. Mi piace il nemico inizialmente invisibile e il modo in cui si muove. È elegante, insolito per il genere dei supereroi, e mi ricorda uno dei miei preferiti d'infanzia nel film di Denzel Washington, Fallen, in cui dà la caccia a un demone che si muove da corpo in corpo. L'umorismo dei film precedenti è ancora molto presente, e sono principalmente Ned Leeds, Frank Castle e Yelena Belova a fornire momenti di sollievo comico. Apprezzo che Castle abbia effettivamente un ruolo un po' più grande, dato che è un alleato divertente per Spider-Man, che preferisce far saltare la testa alla gente piuttosto che fare domande inutili. Mi sono fatto una risata durante una scena d'azione in cui scivola sulla schiena e spara mentre emette un ringhio in stile Punisher, che è diventato il suo marchio di fabbrica.

Resisti, sarà divertente, te lo prometto!

In generale, sono abbastanza stufo del genere dei supereroi, cosa che raramente sorprende, ma Spider-Man: Brand New Day è, nel complesso, un film davvero piacevole che mostra che il genere ha ancora i suoi momenti. La giocosa di cui ho parlato con entusiasmo è una parte importante, ma forse soprattutto è Holland, che trovo assolutamente brillante nel ruolo principale. Anche gli altri attori fanno un buon lavoro, anche se alcune parti dei dialoghi con Bruce Banner sembrano un po' troppo forzate. Il film è anche almeno un quarto d'ora troppo lungo, ma questo è salvato dal fatto che il ritmo raramente cala per più di qualche istante qua e là. D'altra parte, sento che la lotta interiore tra Spider-Man/Peter Parker può diventare un po' noiosa, e sembra che il tema ricorrente di quanto sia difficile essere sia supereroe che essere umano sia stato messo in discussione. Ma ci credo in parte perché è fatto piuttosto bene. Il reboot ha anche una profondità emotiva che ho sempre apprezzato, e Brand New Day non fa eccezione. Nella scena finale, mi sono trovato con qualche lacrima agli occhi.

Annuncio pubblicitario:

La serie di Spider-Man è uno dei pochi film di supereroi che posso ancora guardare senza dover alzare gli occhi al cielo per battute brutte, battaglie finali prolungate o intere città che crollano. È un film davvero elegante, e le scene di dondolo con la ragnatela attraverso la città sono particolarmente belle, mentre le sequenze d'azione funzionano molto bene. Brand New Day avrebbe ancora una volta beneficiato di essere un po' ridotto, e l'antagonista è forse un po' troppo anonimo all'inizio, ma la rivelazione, invece, offre una piacevole sorpresa che sicuramente influenzerà l'universo più ampio in un modo o nell'altro. Tuttavia, mi piace il fatto che non si tratti sempre di un supercriminale intergalattico che minaccia di far saltare in aria la Terra o l'intero universo.

Quindi, per riassumere: se ti piacciono i film di Spider-Man, sei sicuro che ti piacerà Brand New Day.