Gli australiani sanno qualcosa sull'horror. Wolf Creek, We Bury the Dead, Wyrmwood, Daybreakers, Talk To Me, The Babadook, ci sono parecchi esempi, e ora Leviticus, creati dai produttori dietro gli ultimi due film menzionati. Ma di cosa parla? In parole semplici: due adolescenti vengono sottoposti a un esorcismo "benintenzionato" e poco dopo vengono perseguitati da un'entità malevola che assume la forma della persona che desiderano di più.

Questi due stanno andando davvero bene.

Adrian Chiarella è il regista, e Leviticus è il suo debutto nel lungometraggio, e non è un brutto film, sono lieto di dirlo. Nel ruolo principale, vediamo Joe Bord nel ruolo di Naim, che riconoscerai da Talk To Me. Stacy Clausen, apparsa nel film horror Netflix Thrash, interpreta il suo interesse amoroso, Ryan, mentre la madre di Naim è interpretata da Mia Wasikowska di Alice nel Paese delle Meraviglie e Crimson Peak. La recitazione in Leviticus è di altissimo livello e migliora l'esperienza.

La premessa è semplice ma molto elegante. Ti ricorda It Follows? Più di un po', direi. Ma questo non mi dà fastidio, perché Leviticus riesce a stare in piedi da solo e fa qualcosa di interessante con il tema. È anche ricco di commenti sociali sotto forma di frecchine sia sul fondamentalismo cristianesimo che sull'omofobia, e intrecciare questi temi in questo tipo di film può essere un po' altalenante a seconda di come viene realizzato. Qui, penso sicuramente che arricchisce il film e aggiunga un'altra dimensione, senza mai sembrare forzato, quindi un grande vantaggio per questo.

Oltre alla recitazione superba, il film riesce a creare un'atmosfera davvero buona, con un'inquietudine crescente e nervosismo quando meno te lo aspetti. C'è anche una tristezza sottostante nella narrazione incentrata sul tema dell'alienazione. Giovani che non sono compresi, amore che il mondo degli adulti considera sbagliato e dalle persone intorno a loro. C'è anche la vulnerabilità, dove l'essenza del film diventa il riflesso di qualcosa di più grande e più pericoloso, oltre alla condanna da parte dei loro cari. Davvero, è elegante, davvero elegante.

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Nascondino!

Come ho detto, ricorda molto It Follows, ma non in modo che mi dia fastidio. Direi che Leviticus è un film horror queer che fonde It Follows con L'Esorcista e Talk to Me. Anche se il ritmo non è sempre frenetico, è ben raccontato e sei con il fiato sospeso, e i momenti horror sono ben realizzati e si tratta più di creare un'atmosfera inquietante che di affidarsi a tediosi jump scare, anche se ce ne sono un paio anche di questi.

Ciò che abbassa la valutazione è che l'atto finale, come spesso accade nel genere, è un po' più debole. Va un po' troppo veloce, e le persone agiscono in modo irrazionale e sciocco. Avrei anche voluto avere un po' più di chiarezza su cosa stia realmente accadendo, incluso il perché, e chi sia davvero il cosiddetto "Guaritore della Liberazione". Ma chissà, forse alcune domande restano senza risposta per un possibile sequel. Se fosse così, sarò il primo a alzare la mano quando mi chiederanno chi è interessato a vederlo, perché avrei voluto altri novanta minuti in questo universo.

Nonostante un atto finale più debole e non particolarmente spaventoso, Leviticus è uno dei film horror più interessanti dell'anno finora. Vai a vederlo.

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