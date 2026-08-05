Bisogna dare fiori al genere horror, perché riesce costantemente a intrattenere e sorprendere in modi che altri generi cinematografici faticano a eguagliare. Questa sezione dell'industria non manca mai di raccontare storie uniche e memorabili, sia con star e registi affermati al timone sia con attori sconosciuti. In ogni caso, i film horror tendono a essere più focalizzati con una visione creativa più chiara, riuscendo al contempo a cavarsela e avere successo con budget pari a una frazione del costo dei blockbuster. Un altro esempio concreto di questo è Over Your Dead Body.

Dal regista Jorma Taccone, Over Your Dead Body è la storia di un matrimonio in crisi. Seguiamo il marito sconfitto e debole di volontà di Jason Segel, insieme alla moglie traditrice e fallita di Samara Weaving, e in sintesi la trama questi due sono così infelici nel loro matrimonio che entrambi tramano inconsapevolmente l'omicidio perfetto per uccidere la loro metà e per assicurare la situazione. Tutto il processo si svela quando i due si recano nella baita appartata della famiglia nel bosco, e poco dopo li vediamo rivelare le loro vere intenzioni quando entrambi i complotti falliscono miseramente.

Già questa è una premessa narrativa piuttosto interessante e divertente da esplorare, e per il primo atto e mezzo vediamo questo svelarsi, cogliendo sottigliezze e osservazioni insolite dove diventa sempre più chiaro che nessuna delle due parti è consapevole delle intenzioni dell'altra. Questo crea incontri nervosi e scomodi, imbarazzanti in cui ti fa rabbrividire per quanto questi due partner siano davvero incompatibili. È affascinante e piuttosto esilarante da seguire, soprattutto quando finalmente tutte le carte sono messe sul tavolo, ma è proprio a questo punto che prende effetto il vero orrore di Over Your Dead Body.

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I soci condividono inconsapevolmente la loro cabina con un trio di criminali violenti e feroci in fuga. Timothy Olyphant, Juliette Lewis e Keith Jardine interpretano due evasi e una guardia carceraria che li aiutò a fuggire, e questo porta infine a un incontro brutale in cui la coppia sposata viene torturata e tormentata con la scusa di essere stata estorsa per soldi che nessuno dei due ha a disposizione.

Passa da una commedia romantica quasi giocosamente contorta a una trama di invasione domestica in stile The Strangers, in cui la coppia sposata è soggetta ai suoi peggiori incubi possibili e subisce innumerevoli ferite e colpi mentre cerca di fuggire sopraffacendo ed eliminando gli invasori. È una combinazione efficace di eventi, una montagna russa di brividi in cui ti chiedi costantemente come la coppia sopravviverà a ciò che verrà. Certo, in una situazione horror molto tipica, il terzo atto lascia un po' a desiderare, soprattutto perché interventi in stile Deus ex machina aiutano a salvare la coppia nei loro momenti più bassi. Toglie un po' di mordente alla storia quando un intervento quasi divino dà loro una seconda possibilità, anche se ciò avviene a costo di un dito o di un lobo dell'orecchio o due. Il finale incredibilmente previsibile sulla barca è un esempio chiave di questo, perché ancora oggi non riesco a capire come Pete di Segel sia riuscito a sfuggire a quel particolare finale cupo.

Quindi sì, ci sono insidie horror che Over Your Dead Body finisce per affrontare, ma stiamo anche parlando di un film che, per la maggior parte, riesce a raggiungere ciò che si propone. Segel e Weaving sono una coppia protagonista adatta e formidabile, i criminali (soprattutto Olyphant) si distinguono come antagonisti efficaci e spaventosi, e la premessa e la trama complessive danno vita a una storia memorabile. Se solo avesse potuto finire 10 minuti prima e evitare quella conclusione ridicola e sdolcinata...

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