C'è qualcosa di così stranamente allettante nel vivere una vita in fuga. Quello stato mentale da fuorilegge, la promessa della strada aperta e di inseguire l'orizzonte senza essere gravati dalle tensioni e dalle sfide della vita quotidiana. Non è che molti di noi avrebbero lo stomaco per uno stile di vita simile nella pratica, ma c'è un elemento di brivido da trarne da fare, un piacere colpevole per così dire, ed è proprio questa natura che il regista Adam Rehmeier cerca di attingere in Carolina Caroline.

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Questa è una storia di Bonnie e Clyde fino in fondo, una storia che segue una donna texana che si unisce a un uomo dal linguaggio dolce in fuga, venendo infine trascinata sempre più in modo criminale e poco seducente mentre tracciano una scia di gloria negli Stati Uniti. È un viaggio sexy ed emozionante, costruito sulle fondamenta della relazione un po' contorta della coppia, una narrazione capace di attingere a rapine e crimini subdoli pur preservando legami emotivi umani onesti, tutto mentre la coppia affronta le loro difficili infanzie e si avvicina sempre di più spostandosi da uno stato all'altro senza preoccuparsi delle conseguenze delle loro azioni.

Nei ruoli principali troviamo Samara Weaving nel ruolo della protagonista Caroline accanto a Oliver di Kyle Gallner, e la coppia forma una coppia forte e convincente. La loro connessione e le personalità di ogni personaggio che danno vita sono la spina dorsale di questa storia, dato che gli altri personaggi secondari hanno solo apparizioni brevi e minori rispetto al tempo sullo schermo che condividono Caroline e Oliver, per lo più insieme. Sebbene questa coppia protagonista sia efficace in ciò che fa, non si può fare a meno di chiedersi se avere una figura centrale antagonista come protagonista chiave avrebbe aggiunto un ulteriore livello di profondità che questo film non possiede, una figura alla Frank Hamer (se restiamo sul tema di Bonnie e Clyde), tutto per dare una maggiore sensazione che la legge li stia dando alle calcagna, per tutta la storia, invece che questo prenda forma solo nel terzo atto.

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Si potrebbe sostenere che Carolina Caroline sia diviso in due racconti. La prima metà è una storia d'amore in cui vediamo Caroline e Oliver incontrarsi, rimanere rapiti l'uno dall'altra e nutrirsi dei peggiori difetti dell'altro, per precipitare in questa vita ineluttabile di crimine. La seconda metà del film è poi un thriller poliziesco senza freni in cui l'illusione crolla e la coppia affronta finalmente le conseguenze delle loro scelte, sia per quanto riguarda la legge che si avvicina a loro e poi li insegue, sia per quanto riguarda la relazione con la madre separata interpretata da Kyra Sedgwick, un evento che lascia un enorme impatto sul personaggio principale e spezza di fatto la sua determinazione. Mentre la prima metà del film è invidiabile e raffinata, la seconda metà è emotiva, schiacciante e costantemente tesa, rendendo il viaggio memorabile e divertente.

Ma ancora una volta, come ho detto prima, la gamma di Carolina Caroline è forse il suo elemento più debole, poiché mentre Weaving e Gallner prosperano nei loro ruoli, c'è poco di cui parlare oltre a questi due personaggi. Certo, Sedgwick ha il suo posto, ma come gli altri personaggi della storia più ampia, stiamo parlando di un ruolo breve e fugace che alla fine si perde un po' nella salsa, creando un mondo più ampio che quasi dimentichi esista al di fuori dei confini della coppia principale.

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Ma anche se ho qualche critica su Carolina Caroline, quello che abbiamo qui è un film che non ti fa davvero perdere tempo e offre una storia centrale interessante, arricchita dai protagonisti convincenti. È una bella visione, un'esplorazione fresca del segmento thriller criminale, e una rappresentazione piuttosto accattivante della cultura americana, e alla fine ti godrai il tempo con questo film.