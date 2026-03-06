Filmati di videogiochi da War Thunder, Arma 3, Call of Duty scambiati online per veri combattimenti in Iran

HQ

Con l'aumento delle tensioni globali dopo la recente offensiva militare statunitense e israeliana in Iran, osservatori e fact-checker stanno lanciando l'allarme per un fronte parallelo che si apre online: filmati di videogiochi scambiati (e talvolta volutamente presentati) per veri contenuti bellici. Quello che sembra un combattimento all'avanguardia proveniente dal Medio Oriente si è rivelato, in molti casi, clip da popolari giochi di simulazione come War Thunder, Arma 3 e Call of Duty. Ecco tutto quello che devi sapere.

War Thunder

Iniziamo con War Thunder. Ad esempio, un breve clip che mostra una corazzata che abbatte un caccia è stato condiviso sui social media con didascalie che suggerivano un scontro tra Stati Uniti e Iran. L'indagine di AFP non ha trovato alcuna traccia credibile di un simile evento, e gli utenti hanno fatto notare che le immagini corrispondevano War Thunder: un thread su Reddit segnala persino la fotocamera, l'illuminazione e i modelli delle navi come coerenti con quel gioco, non con la realtà. "4,2 milioni di visualizzazioni per un clip di War Thunder che sostiene che sia la guerra in Iran. Siete tutti fottutamente ritardati," dice un altro utente.

Arma 3

Passiamo a Arma 3. Ad esempio, un video di combattimento aereo che mostrava jet che schivavano il fuoco e sganciavano bombe è stato ampiamente condiviso su X (ex Twitter) sostenendo di essere filmati reali, ma fact-checker e investigatori della comunità lo hanno fatto risalire al gameplay di Arma 3. L'originale è stato caricato su YouTube da un canale sudcoreano chiaramente etichettato come contenuto di gioco nel 2024.

Call of Duty

Call of Duty, probabilmente il franchise di giochi militari più riconosciuto. Non è falso nel senso usuale, ma l'account ufficiale X della Casa Bianca ha pubblicato un video che si apre con Call of Duty: Modern Warfare III gameplay. Il video mostra un giocatore che attiva una serie di uccisioni MGB (Mass Guided Bombs) nascosta (un'animazione iconica nel gioco) prima di passare a riprese reali degli attacchi.

Il governatore del Texas condivide War Thunder clip come reale

In un errore ampiamente riportato, il governatore del Texas Greg Abbott ha ricondiviso un video che mostrava un aereo abbattuto che riteneva fosse un filmato reale del conflitto iraniano, ma analisti e tag contestuali della piattaforma hanno mostrato che il video era dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale War Thunder. Il governatore ha poi rimosso il post, e la piattaforma ha aggiunto contesto sottolineando che era stato rappresentato in modo errato (il video è quello che abbiamo pubblicato sopra, riguardo a War Thunder ).

Ci sono molti altri esempi simili, ma questi danno una buona idea della tendenza. Cosa ne pensi? I videogiochi stanno diventando troppo realistici? Saresti in grado di riconoscere tutti questi come falsi a prima vista?