Final 8 di Coppa Davis: tutte le partite di questa settimana e come guardarle in diretta

HQ

La stagione di tennis sta per finire: dopo le ATP Finals, dove Jannik Sinner ha conquistato nuovamente la corona ma Carlos Alcaraz ha mantenuto il titolo di numero 1 al mondo, questa settimana ci sono solo le finali di Coppa Davis, che iniziano martedì e terminano domenica prossima (18-23 novembre). Italia, Austria, Francia e Belgio da un lato; Spagna, Repubblica Ceca, Argentina e Germania dall'altra parte, per la "Coppa del Mondo di tennis" che si svolge a Bologna, Italia.

L'Italia difende il titolo, il secondo consecutivo, senza Jannik Sinner, che ha deciso di prendersi una settimana di riposo in più prima della prossima stagione, affidandosi alla sua squadra che include anche il numero 8 del mondo Lorenzo Musetti. La Spagna punta a conquistare il titolo che aveva vinto l'ultima volta nel 2019 con Carlos Alcaraz (ma senza Davidovich Fokina) e la Germania, con il numero 3 mondiale Alexander Zverev; Argentina con l'esperto di doppio Francisco Cerundolo; e la Repubblica Ceca con Jiri Lehecka e Jakub Mensik saranno anch'essi grandi minacce.

Questo è il calendario completo della finale di Coppa Davis 8 di questa settimana:



18 novembre: Francia vs. Belgio



19 novembre: Italia vs. Austria



20 novembre: Spagna vs. Cēchia / Argentina vs. Germania



Semifinali



21 novembre: Vincitore Italia/Austria contro Vincitore Francia/Belgio



22 novembre: Vincitore di Spagna/Repubblica Repubblica contro Vincitore Argentina/Germania



Finali



23 novembre



Come guardare le finali di Coppa Davis

Sei interessato alla Coppa Davis? Ecco un elenco dei broadcaster locali per la competizione:



Belgio: RTL, VRT



Francia: beIN Sports



Spagna: Movistar



Cechia: Ceska Televize



Italia: SuperTennis



Austria: ORF, Tennis Channel



Germania: Tennis Channel



Danimarca: DR



Finlandia: YLE



Regno Unito: BBC, Tennis Channel

