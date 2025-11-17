Final 8 di Coppa Davis: tutte le partite di questa settimana e come guardarle in diretta
La Coppa Davis si conclude questa settimana a Bologna con Italia, Austria, Francia, Belgio, Cechia, Spagna, Argentina e Germania.
La stagione di tennis sta per finire: dopo le ATP Finals, dove Jannik Sinner ha conquistato nuovamente la corona ma Carlos Alcaraz ha mantenuto il titolo di numero 1 al mondo, questa settimana ci sono solo le finali di Coppa Davis, che iniziano martedì e terminano domenica prossima (18-23 novembre). Italia, Austria, Francia e Belgio da un lato; Spagna, Repubblica Ceca, Argentina e Germania dall'altra parte, per la "Coppa del Mondo di tennis" che si svolge a Bologna, Italia.
L'Italia difende il titolo, il secondo consecutivo, senza Jannik Sinner, che ha deciso di prendersi una settimana di riposo in più prima della prossima stagione, affidandosi alla sua squadra che include anche il numero 8 del mondo Lorenzo Musetti. La Spagna punta a conquistare il titolo che aveva vinto l'ultima volta nel 2019 con Carlos Alcaraz (ma senza Davidovich Fokina) e la Germania, con il numero 3 mondiale Alexander Zverev; Argentina con l'esperto di doppio Francisco Cerundolo; e la Repubblica Ceca con Jiri Lehecka e Jakub Mensik saranno anch'essi grandi minacce.
Questo è il calendario completo della finale di Coppa Davis 8 di questa settimana:
- 18 novembre: Francia vs. Belgio
- 19 novembre: Italia vs. Austria
- 20 novembre: Spagna vs. Cēchia / Argentina vs. Germania
Semifinali
- 21 novembre: Vincitore Italia/Austria contro Vincitore Francia/Belgio
- 22 novembre: Vincitore di Spagna/Repubblica Repubblica contro Vincitore Argentina/Germania
Finali
- 23 novembre
Come guardare le finali di Coppa Davis
Sei interessato alla Coppa Davis? Ecco un elenco dei broadcaster locali per la competizione:
- Belgio: RTL, VRT
- Francia: beIN Sports
- Spagna: Movistar
- Cechia: Ceska Televize
- Italia: SuperTennis
- Austria: ORF, Tennis Channel
- Germania: Tennis Channel
- Danimarca: DR
- Finlandia: YLE
- Regno Unito: BBC, Tennis Channel