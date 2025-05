Final Destination: Bloodlines batte i record al botteghino

HQ

Final Destination: Bloodlines, il sesto capitolo della lunga serie horror su come nessuno sfugge all'ira della morte, ha avuto un inizio impressionante al botteghino. Si sta speculando sul fatto che il film potrebbe incassare fino a 470 milioni di corone svedesi (circa 43 milioni di dollari) prima della fine del fine settimana, una cifra che supererebbe facilmente il precedente detentore del record, The Final Destination del 2009, che ha incassato 280 milioni di corone svedesi durante il suo weekend di apertura.

Questo nuovo capitolo, diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein, segue Stefani, perseguitata dagli incubi di un incidente del 1968, un evento a cui è sopravvissuta sua nonna. In poco tempo, Stefani si rende conto che lei e tutta la sua famiglia sono in pericolo, dando il via a una corsa contro il tempo per spezzare il ciclo mortale... e superare in astuzia la morte stessa.

Bloodlines ha goduto di una buona dose di buzz pre-rilascio, soprattutto per le sue scene di morte creative e grottesche che ancora una volta trasformano le situazioni più banali in vere e proprie trappole mortali. Tony Todd ritorna nel suo ruolo iconico di William Bludworth e il suo addio improvvisato nel film segna la sua ultima apparizione, dopo la sua scomparsa l'anno scorso.

Hai intenzione di vedere Bloodlines? E cosa ne pensi della serie Final Destination nel suo complesso?