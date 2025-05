Final Destination: Bloodlines ha battuto un record mondiale dando fuoco a una vecchia signora

HQ

Final Destination: Bloodlines sembra già pieno di uccisioni raccapriccianti. Quel bicchiere nel ghiaccio della roulotte mi aveva già fatto pensare di non ordinare mai più un drink in un bar. Ma, essendo il sesto capitolo di un'iconica serie horror, i realizzatori sapevano di dover andare ben oltre.

Ecco perché hanno portato Yvette Ferguson, una stuntwoman in pensione di 71 anni, fuori dal ritiro e di nuovo in azione in modo da poter battere un record mondiale. Parlando con Entertainment WeeklyFinal Destination: Bloodlines, i registi Zach Lipovsky e Adam Stein hanno rivelato di aver stabilito un nuovo record per la persona più anziana in fiamme, davanti alla telecamera.

"Abbiamo dato fuoco a così tante persone diverse, tra cui battere il record mondiale per la persona più anziana in fiamme con Yvette Ferguson, che ha fatto quella bruciatura completa del corpo con l'abito argentato", ha detto Lipovsky. "Quella è stata la persona più anziana mai in fiamme, davanti alla telecamera".

"Oh, ero sul set quando le hanno dato fuoco!" ha detto l'attrice di Iris Brec Bassinger. "Ero nelle sue vicinanze. Dio, è stato bellissimo. Tutti hanno iniziato ad applaudire... Era così eccitata".

Tenete d'occhio una donna in fiamme che potrebbe avere la gioia di chi ha appena battuto un record mondiale quandoFinal Destination: Bloodlines uscirà il 14 maggio.