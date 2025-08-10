Final Destination: Lo scrittore di Bloodlines ritorna per il prossimo capitolo

Dopo l'inaspettato successo di questa primavera Final Destination: Bloodlines, Warner Bros e New Line Cinema stanno andando avanti a pieno ritmo con il franchise horror. L'ultimo film ha dato nuova vita a una serie che era rimasta inattiva dal 2011, incassando ben 285 milioni di dollari al botteghino, più di qualsiasi capitolo precedente.

In totale, i sei film hanno guadagnato quasi 983 milioni di dollari in tutto il mondo. La premessa di fondo rimane la stessa: le persone che un tempo ingannavano la morte si ritrovano presto nel mirino di una serie di "incidenti" brutali e fantasiosi. Nel film più recente, Bloodlines, è un'intera famiglia a cadere sotto la maledizione, costretta a lavorare insieme per superare in astuzia le subdole trappole della morte. Secondo The Hollywood Reporter, Lori Evans Taylor – che ha co-sceneggiato Bloodlines – tornerà a scrivere la sceneggiatura del prossimo capitolo.

Sei entusiasta di un altro sanguinoso capitolo della saga di Final Destination?