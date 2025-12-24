Final Fantasy IX Anime rivolto al 2028

HQ

Nel 2021 è stato annunciato che il popolare RPG di Square Enix Final Fantasy IX avrebbe ricevuto un adattamento anime. Lo studio che inizialmente era stato ingaggiato per quell'adattamento, Cyber Group Studios, ha chiuso all'inizio di quest'anno. Tuttavia, sembra che ora un nuovo studio stia iniziando a lavorare sulla serie.

Questo proviene dalla rivista francese Écran Total (tramite RPGSite). Nel rapporto si afferma che ora Euro Visual si occuperà dell'adattamento, con piani per un'uscita nel 2028.

Sarà una serie animata 2D, rivolta principalmente a bambini tra i 6 e i 13 anni. Sarà composta da 13 episodi ciascuno di 22 minuti. La descrizione della trama è la seguente:

"Mel, Kolm, Luciola, Théa, Fala e Doc, figli dell'eroe Bibi, sono gli ultimi maghi neri dei quattro continenti. Oggi vivono felici nella città di Alessandria, sorvegliati dai suoi abitanti piuttosto amichevoli, seppur a volte molto curiosi. Purtroppo, questa esistenza pacifica non sarebbe durata... Un giorno, Koln scopre Mel, congelato come una statua, nella locanda dove lavora. Potrebbe essere questa la tragica eredità del padre che li ha raggiunti?"