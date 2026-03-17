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Final Fantasy, Like a Dragon, Resident Evil e altro ancora arriveranno su Game Pass questo mese

Microsoft presenta un mese un po' più leggero del solito, ma stiamo comunque ricevendo molto intrattenimento.

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Con la metà marzo ormai alle spalle, Microsoft è pronta a rivelare cosa potranno aspettarsi gli abbonati al Game Pass nella seconda metà del mese. Questa volta, il line-up è un po' più leggero del solito in termini di grandi novità, ma stiamo ricevendo almeno due RPG giapponesi davvero ottimi dalle serie Final Fantasy e Like a Dragon e una delle prime tre avventure di Resident Evil di tutti i tempi. Ecco cosa otterrai (i giochi con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; quelli contrassegnati con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma ora arriveranno su Game Pass Premium):


  • Gabby's Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - Oggi

  • South of Midnight (Cloud, Xbox, Console portatile e PC) - 18 marzo**

  • The Alters (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 18 marzo**

  • Disco Elysium (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 19 marzo

  • Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Xbox, Console portatile e PC) - 24 marzo

  • Absolum (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 25 marzo

  • Nova Roma (Anteprima del gioco) (PC) - 26 marzo*

  • The Long Dark (Cloud, Xbox e PC) - 30 marzo

  • Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Xbox e PC) - 31 marzo

  • Barbie Horse Trails (Cloud, Xbox, Console portatile e PC) - 2 aprile

  • Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 2 aprile**

  • Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 7 aprile

Come al solito, ci sono anche contenuti extra disponibili come bonus scaricabili gratuiti, e la seconda metà di marzo porta offerte come il Battleworn Secret Service Pack per The Division 2 e il Supercharge Pack per Skate. Puoi leggere di più su questi su Xbox Wire.

Final Fantasy, Like a Dragon, Resident Evil e altro ancora arriveranno su Game Pass questo mese

Purtroppo, ci sono anche titoli che vengono rimossi. Fortunatamente, questa volta ce ne sono solo due. Questi verranno rimossi il 31 marzo, ma fino al 20% di sconto con l'abbonamento fino ad allora puoi ottenere fino al 20% se vuoi tenerne qualcuno:


  • Peppa Pig World Adventures (Cloud, Xbox, PC)

  • Mad Streets (Cloud, Xbox, PC)



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