Final Fantasy, Like a Dragon, Resident Evil e altro ancora arriveranno su Game Pass questo mese
Microsoft presenta un mese un po' più leggero del solito, ma stiamo comunque ricevendo molto intrattenimento.
Con la metà marzo ormai alle spalle, Microsoft è pronta a rivelare cosa potranno aspettarsi gli abbonati al Game Pass nella seconda metà del mese. Questa volta, il line-up è un po' più leggero del solito in termini di grandi novità, ma stiamo ricevendo almeno due RPG giapponesi davvero ottimi dalle serie Final Fantasy e Like a Dragon e una delle prime tre avventure di Resident Evil di tutti i tempi. Ecco cosa otterrai (i giochi con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; quelli contrassegnati con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma ora arriveranno su Game Pass Premium):
Come al solito, ci sono anche contenuti extra disponibili come bonus scaricabili gratuiti, e la seconda metà di marzo porta offerte come il Battleworn Secret Service Pack per The Division 2 e il Supercharge Pack per Skate. Puoi leggere di più su questi su Xbox Wire.
Purtroppo, ci sono anche titoli che vengono rimossi. Fortunatamente, questa volta ce ne sono solo due. Questi verranno rimossi il 31 marzo, ma fino al 20% di sconto con l'abbonamento fino ad allora puoi ottenere fino al 20% se vuoi tenerne qualcuno: