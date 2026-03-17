Final Fantasy, Like a Dragon, Resident Evil e altro ancora arriveranno su Game Pass questo mese

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Con la metà marzo ormai alle spalle, Microsoft è pronta a rivelare cosa potranno aspettarsi gli abbonati al Game Pass nella seconda metà del mese. Questa volta, il line-up è un po' più leggero del solito in termini di grandi novità, ma stiamo ricevendo almeno due RPG giapponesi davvero ottimi dalle serie Final Fantasy e Like a Dragon e una delle prime tre avventure di Resident Evil di tutti i tempi. Ecco cosa otterrai (i giochi con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; quelli contrassegnati con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma ora arriveranno su Game Pass Premium):



Gabby's Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - Oggi



South of Midnight (Cloud, Xbox, Console portatile e PC) - 18 marzo**



The Alters (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 18 marzo**



Disco Elysium (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 19 marzo



Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Xbox, Console portatile e PC) - 24 marzo



Absolum (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 25 marzo



Nova Roma (Anteprima del gioco) (PC) - 26 marzo*



The Long Dark (Cloud, Xbox e PC) - 30 marzo



Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Xbox e PC) - 31 marzo



Barbie Horse Trails (Cloud, Xbox, Console portatile e PC) - 2 aprile



Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 2 aprile**



Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 7 aprile



Come al solito, ci sono anche contenuti extra disponibili come bonus scaricabili gratuiti, e la seconda metà di marzo porta offerte come il Battleworn Secret Service Pack per The Division 2 e il Supercharge Pack per Skate. Puoi leggere di più su questi su Xbox Wire.