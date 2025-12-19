Final Fantasy Pixel Remaster ha ora ufficialmente venduto più di 6 milioni di copie

HQ

Anche se Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV e Final Fantasy XVI (le ultime tre principali installazioni singleplayer della saga) hanno ricevuto recensioni favorevole, non hanno raggiunto lo stesso livello di acclamazioni che la serie aveva su Super Nintendo, PlayStation e PlayStation 2. Molti ricordano con affetto i titoli più antichi, e ne vediamo una chiara prova nella popolarità di Final Fantasy Pixel Remaster.

Square Enix ha ora annunciato tramite Instagram che la raccolta di giochi (che contiene versioni aggiornate dei primi sei giochi della serie) ha venduto oltre sei milioni di copie dalla sua uscita a febbraio. Questo è, ovviamente, più che meritato, ed è davvero un pacchetto senza tempo che appartiene sicuramente alla tua collezione di giochi.

Possiamo anche dirti che attualmente è disponibile con uno sconto del 35% per Xbox tramite la Xbox Countdown Sale di cui abbiamo parlato di recente. Questi sconti spesso si trovano anche in altre saldi, quindi speriamo che tu possa trovarlo a un prezzo più basso anche su PC, PlayStation e Switch - e questo è sicuramente un ottimo modo per trascorrere il Natale.