Final Fantasy Resonance Anteprima: Square Enix dà a Final Fantasy una familiare revisione HD-2D

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Non giriamo intorno, sapete cosa aspettarvi da un gioco HD-2D al giorno d'oggi. Non è che il formato sia stanco e abusato, semplicemente che Square Enix ha creato qualcosa di memorabile e speciale, che pochi concorrenti possono eguagliare. I progetti che debuttano con l'estetica HD-2D sono di fatto l'evoluzione moderna del tradizionale JRPG pixelato, e questo significa che quasi tutti questi titoli (Octopath Traveler, Dragon Quest, The Adventures of Elliot, Triangle Strategy, Live A Live) hanno una presentazione visiva simile, presentano azioni strategiche a turni coinvolgenti e impegnative, narrazioni ampie e lunghe, e tipicamente raccontano la loro storia usando dialoghi scritti e modelli di personaggi statici. Ancora una volta, è uno stile relativamente nuovo e funziona efficacemente, ma significa che quando ti dico che Final Fantasy Resonance è un gioco HD-2D, sviluppi un certo pregiudizio su come potrebbe apparire e è praticamente perfettamente perfetto.

Come parte della Gamescom, ho avuto il lusso di giocare un'ora di Final Fantasy Resonance, assaggiando la parte iniziale della storia, ovvero una fetta del Capitolo 2. La demo di anteprima offriva una breve esplorazione del più ampio mondo 'aperto' prima di concentrarsi principalmente su un unico dungeon, descritto dal team Square Enix come un dungeon più piccolo e conciso, più adatto a un'opportunità di anteprima, poiché alcuni possono durare ben oltre un'ora. Chi conosce i giochi HD-2D capirà questa formulazione, ma per chi non lo conosce, il dungeon in questione, noto come Wind Shrine, era abbastanza stretto da farmi entrare dall'inizio, esplorare e creare un po' di enigmi, e poi raggiungere il boss finale, sconfiggere il nemico e vedere la lunga cutscene che ne è seguita. Si potrebbe considerare un assaggio end-to-end di Final Fantasy Resonance.

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Quindi procediamo cronologicamente, partendo dal mondo più ampio. Questo è stato presentato in modo simile all'open world nei remake di Dragon Quest 1-3, il che significa che come figura di sprite puoi vagare in una terra vivace e colorata dove ogni tanto un nemico attacca all'improvviso, scatenando uno scontro di combattimento. Puoi scegliere se combatterli o fuggire, e poi continuare ad avventurarti. Ammetto che non ho fatto molte avventure perché senza una direzione chiara oltre al dungeon del Santuario del Vento, tutto sembrava un po' inutile. Così, dopo un paio di minuti a vagare tra colline ondulate e sentieri di montagna rocciosi, sono tornato nel dungeon per proseguire.

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Prima di andare oltre, devo dirti che Final Fantasy Resonance è anche assemblato come un JRPG tradizionale dal punto di vista strategico e del gruppo. Hai una collezione di eroi, ognuno con le proprie statistiche, tratti e stili di combattimento, che chiami in battaglia per sconfiggere i nemici. Puoi organizzare il tuo gruppo in modo che un certo eroe sia il 'leader', puoi personalizzare abilità e mosse disponibili, puoi scegliere quali Visioni sono attive per ogni personaggio, con potenziamenti speciali che permettono agli eroi iconici di altri giochi Final Fantasy di aiutare nei combattimenti, tra cui Cloud di Final Fantasy VII e Zidane di Final Fantasy IX, tra gli altri. Tutto quello che devi fare è guardare gli screenshot del party qui sotto per avere un'idea di cosa avevano in mente gli sviluppatori, che è molto HD-2D e JRPG molto moderno allo stesso modo.

Comunque, il dungeon. Parlando di un dungeon del Capitolo 2, era abbastanza chiaro che gli sviluppatori non volevano ancora confondere o stupire i giocatori, tanto che era abbastanza facile da navigare. In generale, c'era una direzione chiave da seguire, ma c'erano alcuni ascensori magici per passare tra i piani del dungeon, e alcuni erano fuori dai sentieri battuti e progettati solo per portarti a forzieri e oggetti 'nascosti' che sarebbero fondamentali in una vera partita dove le risorse sono molto più difficili da trovare. Come nel mondo esterno, mentre ti muovi in questo dungeon noterai che i corridoi mancano di vita e movimento, con solo lo sprite del giocatore che dà un senso di coscienza. Tuttavia, questo perché, in stile HD-2D, qui verrai preso un'imboscata da nemici all'improvviso, portando a scontri di combattimento inevitabili. È più o meno a questo punto che devi iniziare a decidere se combattere o fuggire, dato che da un lato combattere i nemici ti permette di guadagnare esperienza e ricompense per migliorare eroi e gruppo, ma probabilmente a costo di salute e oggetti. Essendo un JRPG, ci sono solo alcune aree dove puoi ricaricare e riposare, il che significa che devi davvero progredire in ogni battaglia senza subire troppi danni o consumare quantità eccessive di mana.

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Il combattimento vero e proprio è piuttosto tradizionale anche in questi giochi, con una strategia a turni e una linea temporale in cima all'HUD che mostra quando ciascuno dei tuoi eroi colpirà e quando i nemici potranno lanciare una riposta. Non te lo spiegherò molto oltre a questo, perché si tratta esattamente di ciò che hai in mente, ma ci sono un paio di scelte di design uniche interessanti, in particolare nelle Visioni, che aggiungono una gamma extra di abilità da leggende di Final Fantasy da usare, insieme alla tecnica da cui il gioco prende il nome: Risonanza. Queste sono praticamente mosse 'ultime' in cui, dopo aver combattuto abbastanza a lungo, puoi scatenare un attacco devastante da uno dei personaggi di Final Fantasy Visions. Questi attacchi sono anche speciali perché, invece della pixel art del resto del gioco, ci vengono regalate sequenze cinematografiche e animate dove, ad esempio, Cloud di Final Fantasy VII: Remake brandisce la sua Spada Buster in una raffica di mosse prima di tornare al combattimento pixel e vediamo lo sprite Cloud attaccare il nemico per infliggere un colpo potente e distruttivo. Ancora una volta, gli attacchi di Risonanza sono rari, quindi quando ne generi uno, è meglio sfruttarli al meglio.

Alla fine del dungeon, ci attendeva il boss del Santuario del Vento. Posso dire che ci sono alcune rivelazioni narrative piuttosto importanti una volta terminate la battaglia che influenzano la saga più ampia di Final Fantasy, ma non mi addentrerò in queste per preservare l'integrità della storia. Per quanto riguarda la battaglia contro il boss in sé, aspettatevi un'esperienza HD-2D piuttosto tradizionale, dove devi capire e imparare le debolezze del nemico per assicurarti di attaccare con colpi che non diventano praticamente inutili. Il boss era anche un vero titano, con molta più salute di tutta la mia squadra messa insieme, il che rendeva una vera e propria battaglia che richiedeva diversi usi di pozioni Cure e mana per rafforzare il mio MP, mentre qualche Phoenix Down era necessario per riportare un combattente dopo un colpo particolarmente devastante. Chi conosce e conosce meglio i giochi HD-2D e i JRPG potrebbe avere più facilità con questo boss, ma comunque non è sembrato 'difficile', solo semplicemente dispendioso in termini di tempo.

Una volta conclusa la versione di anteprima, sono rimasto con qualche riflessione su Final Fantasy Resonance. Non si può negare che sia una narrazione ambiziosa che i fan della serie più ampia adoreranno e probabilmente troveranno a volte sorprendente; è chiaro che il combattimento è esattamente quello che ci si aspetterebbe da un gioco HD-2D con un pizzico di tocco aggiuntivo; e la grafica è spettacolare e colorata come tutti questi giochi, un vero banchetto per gli occhi dei fan di Pixel. Ma ho avuto una sensazione di déjà vu giocando alla versione di anteprima, soprattutto per il fatto che questi giochi stanno iniziando a sembrare e sentirsi un po' simili tra loro. Se sei un veterano di Final Fantasy, Dragon Quest, Octopath Traveler, la lista continua, potresti non essere d'accordo con questa opinione, ma molti non esperti potrebbero vedere Final Fantasy Resonance e considerarlo solo un'altra esplorazione della formula HD-2D. Come ho detto più volte, funziona ancora abbastanza bene da essere divertente e divertente, ma sto anche iniziando a chiedermi da dove verrà la prossima innovazione per questa configurazione e se ci siano idee per portare lo stile tradizionale JRPG in un nuovo livello.

Così com'è, se adorate questi stili di giochi, Final Fantasy Resonance sembra essere un altro piacere, soprattutto se conoscete a fondo il lore della serie...