Final Fantasy sta subendo una revisione HD-2D nel prossimo Resonance

I fan dello stile HD-2D saranno trattati tra un paio di settimane, quando The Adventures of Elliot: The Millennium Tales arriverà su diverse piattaforme, ma saranno anche trattati di nuovo nei prossimi mesi, dato che un altro progetto che utilizza questo stile è stato effettivamente annunciato.

Durante il Nintendo Direct, ci è stato appena comunicato di Final Fantasy Resonance, una nuova esperienza HD-2D che arriverà su Nintendo Switch 1 e 2 (oltre a PlayStation, Xbox e PC) già dal 22 ottobre.

Sì, l'autunno sta diventando ancora più frenetico e frenetico, con Square Enix che finalmente offre a uno dei suoi altri franchise di punta il trattamento HD-2D. Sarà nuovamente un RPG a turni, più simile a Octopath Traveler che a The Adventures of Elliot, e vedrà la partecipazione di alcune delle star e personaggi più iconici di Final Fantasy, tra cui Cloud, Zidane, Terra, Il Guerriero della Luce, Shantetto e Y'shtola.

Aspettatevi ulteriori informazioni dal gioco nelle prossime settimane, man mano che ci avviciniamo sempre di più al lancio.