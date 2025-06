Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles confermato durante lo State of Play

Prima della trasmissione di State of Play, ha iniziato a girare la voce che un titolo (di cui si vociferava da tempo) Final Fantasy Tactics avrebbe fatto la sua apparizione. Quella voce si è rivelata molto, molto accurata.

Square Enix e il suo team di sviluppo Creative Studio 3 ha annunciato quello che viene soprannominato Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, ed è un remake dell'amato originale che include anche la versione classica al suo interno. Sì, puoi giocare all'edizione più elaborata e aggiornata del gioco che include un'interfaccia rinnovata, un sacco di trucchi e scarabocchi aggiuntivi, aggiustamenti della storia, dialoghi completamente doppiati e altro ancora, oppure puoi tornare e provare l'originale che combina la grafica e il gameplay classici con la traduzione War of the Lions.

Entrambe le versioni del gioco sono incluse nel pacchetto completo e, per quanto riguarda quando è possibile effettuare il checkout e giocare Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, il gioco verrà lanciato il 30 settembre 2025 su PS4 e PS5, con i preordini ora disponibili. Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.