Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ha venduto 1 milione di copie
Il titolo JRPG di ritorno si è rivelato un grande successo.
Ci sono voluti alcuni mesi, ma Square Enix ha chiaramente portato un altro successo JRPG. Lo diciamo perché l'editore giapponese ha ora rivelato che il Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles di fine settembre ha superato la soglia del milione di copie vendute.
Come confermato sui social media, l'annuncio è stato fatto insieme a un breve messaggio in cui ringraziava i tifosi per il loro sostegno al gioco preferito dai fan.
"Diamo il via al nuovo anno con un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno giocato a Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles!"
Se non hai ancora giocato a Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, puoi procurarti una copia del gioco al momento su tutte le piattaforme, inclusi Nintendo Switch 1 e 2. Se sei curioso se è un gioco che merita il tuo tempo, non perderti la nostra recensione.