Final Fantasy VII: Ever Crisis sta per il tramonto a ottobre

HQ

Square Enix ha annunciato che il viaggio per la sua versione mobile live-service della formula di Final Fantasy VII sta per concludersi. Dopo il lancio qualche anno fa su dispositivi Android e iOS, e poco dopo su PC, è stato confermato che Final Fantasy VII: Ever Crisis non rimarrà in funzione ancora a lungo, dato che il gioco uscirà in pausa a ottobre.

La data di fine del servizio del gioco è fissata per il 7 ottobre (per chi si trova in Europa) alle 7:00 BST/8:00 CEST, e con questo in arrivo, diverse parti del gioco sono già state chiuse.

Ci viene detto che i Cristalli Rossi (valuta premium a pagamento) non vengono più venduti, ma che i giocatori possono continuare a spendere quelli che hanno in loro possesso fino alla data di chiusura. Per quanto riguarda chi è insoddisfatto di questa decisione e vuole un rimborso per eventuali Red Crystals che potresti aver acquistato, Square Enix sembra offrire opportunità di rimborso solo ai residenti di Taiwan.

Parlando della chiusura, Square Enix aggiunge: "Dal lancio delle versioni App Store e Google Play il 7 settembre 2023 e della versione Steam il 6 dicembre 2023, abbiamo lavorato per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri giocatori. Dopo un'attenta valutazione, tuttavia, abbiamo stabilito che sarà difficile continuare a farlo e abbiamo deciso di terminare il servizio."

Continui a effettuare regolarmente il login e a controllare Final Fantasy VII: Ever Crisis ?