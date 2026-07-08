Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Final Fantasy VII: Ever Crisis

Final Fantasy VII: Ever Crisis sta per il tramonto a ottobre

La versione mobile con servizio live della storia Final Fantasy VII sarà chiusa tra qualche mese.

HQ

Square Enix ha annunciato che il viaggio per la sua versione mobile live-service della formula di Final Fantasy VII sta per concludersi. Dopo il lancio qualche anno fa su dispositivi Android e iOS, e poco dopo su PC, è stato confermato che Final Fantasy VII: Ever Crisis non rimarrà in funzione ancora a lungo, dato che il gioco uscirà in pausa a ottobre.

La data di fine del servizio del gioco è fissata per il 7 ottobre (per chi si trova in Europa) alle 7:00 BST/8:00 CEST, e con questo in arrivo, diverse parti del gioco sono già state chiuse.

Ci viene detto che i Cristalli Rossi (valuta premium a pagamento) non vengono più venduti, ma che i giocatori possono continuare a spendere quelli che hanno in loro possesso fino alla data di chiusura. Per quanto riguarda chi è insoddisfatto di questa decisione e vuole un rimborso per eventuali Red Crystals che potresti aver acquistato, Square Enix sembra offrire opportunità di rimborso solo ai residenti di Taiwan.

Parlando della chiusura, Square Enix aggiunge: "Dal lancio delle versioni App Store e Google Play il 7 settembre 2023 e della versione Steam il 6 dicembre 2023, abbiamo lavorato per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri giocatori. Dopo un'attenta valutazione, tuttavia, abbiamo stabilito che sarà difficile continuare a farlo e abbiamo deciso di terminare il servizio."

Continui a effettuare regolarmente il login e a controllare Final Fantasy VII: Ever Crisis ?

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto