Final Fantasy VII: Il regista di Trilogy Remake ha già battuto Revelation ben 40 volte

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Prima che i giochi vengano affidati ai tester QA, spesso sono gli stessi sviluppatori a mettere un gioco alla prova per vedere come si sta sviluppando alla fine. Così com'è, non è affatto raro che uno sviluppatore abbia giocato molte volte al gioco su cui sta lavorando, ma per Naoki Hamaguchi, il regista della trilogia Final Fantasy VII: Remake di Square Enix, ha davvero dedicato molte ore alla prossima terza e ultima parte della saga.

In un'intervista alla pubblicazione brasiliana Omelete, Hamaguchi ha dichiarato di aver già giocato Final Fantasy VII: Revelation ben 40 volte e che ogni volta che ha vissuto una certa scena, questo lo ha fatto piangere.

Dopo la traduzione secondo VGC, Hamaguchi ha dichiarato: "C'è questa scena che è davvero essenziale per la storia di Final Fantasy VII in cui Cloud attraversa un momento di introspezione e scopre la sua identità, e come si inserisce con Zack e Aerith. Penso che il modo in cui abbiamo rappresentato questo in Revelation sia venuto molto bene, e siamo ansiosi che i fan lo vedano. Ho finito Revelation circa 40 volte, e ogni volta quella scena introspettiva con Cloud mi ha fatto piangere."

La parte affascinante di questo sviluppo è che ci aspettiamo che Final Fantasy VII: Revelation diventi un gioco piuttosto enorme. Sia Remake che Rebirth sono diventati giochi enormi che potevano facilmente superare le 50 ore, con la natura espansiva dei titoli che cresceva con ogni capitolo successivo. Detto questo, non sarebbe una sorpresa se Revelation fosse il più grande del gruppo, eppure Hamaguchi ha già fatto rotolare i titoli di coda 40 volte. Rispetto.

Final Fantasy VII: Revelation uscirà nella primavera 2027 su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2.