Final Fantasy VII Il remake Parte 3 potrebbe avere DLC della storia

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Mentre la prima parte della trilogia di Final Fantasy VII Remake presentava un DLC narrativo post-lancio nei contenuti Intergrade che introduceva Yuffie, la seconda parte non offriva nulla di simile. Il gioco è arrivato, è stato lanciato, e poi è stato lasciato indietro, poiché Square Enix ha preferito dare priorità al lavoro sulla terza parte invece di offrire DLC della storia per questo gioco più recente.

Cosa riserva quindi il futuro per la terza e ultima parte della trilogia? Ci sarà qualche DLC per la storia o una volta che finiranno i titoli di coda sarà la fine della storia? Sembra che la prima opzione possa accadere, almeno a giudicare dai recenti commenti del regista della serie Naoki Hamaguchi durante un'intervista con Ntower.

"Per quanto riguarda i DLC oltre il terzo capitolo, credo che dipenderà infine da quanto fortemente i fan continueranno a sostenere Final Fantasy 7 sia come titolo che come franchise. Se ci fosse una domanda significativa, saremmo certamente aperti a esplorare queste possibilità in modo proattivo."

Non si sa ancora quando arriverà la parte finale di questa trilogia di remake, dato che il gioco non è ancora stato rivelato. Dato che ci sono stati circa quattro anni tra la prima e la seconda parte, presumiamo che il terzo capitolo debutterà intorno al 2028, suggerendo che una rivelazione completa potrebbe avvenire quest'anno.

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