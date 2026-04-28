Final Fantasy VII: Rebirth demo ora rilasciata sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X

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All'inizio di quest'anno, i giocatori di Switch 2 e Xbox Series S/X hanno finalmente avuto l'opportunità di immergersi nel sorprendente remake di Final Fantasy VII, Final Fantasy VII: Remake Intergrade. A questo punto, i fan più grandi dovrebbero averlo già finito, il che è un tempismo perfetto perché il sequel molto acclamato, Final Fantasy VII: Rebirth, uscirà il 3 giugno.

Tuttavia, possiamo già iniziare l'avventura, dato che Square Enix ha annunciato l'uscita di una demo giocabile sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X, in cui potrai trasferire il tuo salvataggio nel gioco completo. La demo include sia il Capitolo 1 che il Capitolo 2, dove nella prima parte Cloud torna alla storia del personaggio insieme all'iconico Sephiroth per scoprire perché i mostri sono apparsi vicino alla città natale di Cloud.

Nel Capitolo 2, la storia prosegue con un viaggio attraverso le Praterie, e Square Enix nota che ci sono diverse ore di intrattenimento con missioni secondarie, il gioco di carte Queen's Blood e battaglie. Dai un'occhiata al trailer della demo e alle nuove versioni qui sotto.

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Per chi sa di voler acquistare il gioco, i preordini sono disponibili ora sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X, e chi ordina in anticipo può aspettarsi i seguenti bonus di preordine:

Edizione Digitale

- Include il Trio Moogle e la Materia di Evocazione Chocobo Posh, Armatura: Shinra Bangle Mk. II e Midgar Bangle Mk. II.- Include i bonus dell'edizione Standard, oltre alla Materia di Evocazione del Vaso Magico, Accessorio: Collar Reclamante, Armatura: Braccialetto Orchidea, Libro d'arte digitale e Mini Colonna sonora digitale.

Edizione fisica

- Chi preordina l'edizione fisica Nintendo Switch 2 di Final Fantasy VII: Rebirth riceverà una carta Magic: The Gathering—Final Fantasy Zack Fair con varianti artistiche di Tetsuya Nomura, fino a esaurimento di scorte.