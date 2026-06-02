Final Fantasy VII: Rebirth (Nintendo Switch 2)

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Sembra che finalmente mi guadagnerò una reputazione come recensore di Gamereactor che rigioca ai giochi, dato che ultimamente non ho smesso di recensire port, remaster e remake di giochi che avevo già completato in passato. È successo con Fallout 4, con Indiana Jones e il Grande Circo, e ora con Final Fantasy VII: Rebirth, che avevo già giocato, adorato, recensito (su Gamereactor Spain) e pensavo di aver chiuso il libro per PlayStation 5, solo per ritrovarmi a riprenderlo su Nintendo Switch 2. Con un gioco così vasto come questo, che richiede facilmente oltre 100 ore per essere completato, questa recensione non era tanto una rivisitazione dei punti di forza o debolezza della narrazione e del gameplay (anche se ho qualche nuova riflessione a riguardo), quanto di valutare se questo gioco titanico, con una dimensione di file superiore a 100 GB, È all'altezza del suo nome anche sulla console Nintendo.

Passiamo per ora agli aspetti meno attraenti di questo FFVII Rebirth su Switch 2. L'aliasing era qualcosa che, ovviamente, era inevitabile, dato che la potenza dell'hardware è inferiore rispetto ad altre versioni, ma non è stato nemmeno nulla di drammatico. In altre parole, devi tenere presente che non vedrai la stessa nitidezza in modalità portatile come si vedrebbe sul tuo monitor 4K o sulla TV con una PS5. Se hai già giocato a Final Fantasy VII Remake Intergrade su Switch 2, vedrai che la soluzione DLSS qui è identica e, anche se il gioco 'appare' un po' più grezzo sul piccolo schermo portatile, sia nella Dock che sulla TV offre un miglioramento evidente.

Quello che noterai subito, e per il meglio, è che le prestazioni sono praticamente le stesse, sia negli spazi chiusi che nelle grandi sezioni open world che incontrerai da Kalm al Tempio degli Anziani. Anche senza software di benchmark, il gioco sembra girare senza sforzo a una velocità costante di 30 fps, utilizzando occasionalmente la tecnologia VRR per fluidizzare le transizioni o migliorare la fluidità sullo schermo durante le battaglie. Detto ciò, non aspettarti la solita profondità di campo o densità di entità sullo schermo che troveresti su PC, PS5 o Xbox. C'è il popping degli oggetti—e non solo un po'—che colpisce sia NPC che mostri.

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Ma a parte i problemi tecnici, se questa è la tua prima partita di Final Fantasy VII: Rebirth, sicuramente rimarrai catturato da tutto il resto. Avendo lasciato Midgar alle spalle (quasi del tutto), ora è il momento in cui il mondo di Gaia si sente libero di esplorare. In questa seconda partita, ho colto l'occasione per godermi le mie attività preferite in Rebirth: esplorare ogni angolo della mappa, dare la caccia a tutte le materiali, giocare ai minigiochi per catturare i Chocobo e, naturalmente, difendere il mio titolo di maestro in Queen's Blood. Sul serio, Square Enix, dovresti davvero considerare uno spin-off standalone per questo gioco di carte.

Ho anche colto l'occasione per provare a grindare (di nuovo, senza successo) abbastanza materiali per potenziare al massimo il mio equipaggiamento usando l'abilità Sintesi. Più per mancanza di tempo (se non hai mai giocato a Rebirth, tieni presente che ci sono potenzialmente più di 100 ore di gioco, senza esagerare) che per mancanza di desiderio. Perché c'è sempre qualcosa da fare, se non vuoi correre subito alla fine e ai titoli di coda. Aiutare gli abitanti di un mondo che qui sembra molto più vivo rispetto al 1997, migliorare i tuoi punteggi nei minigiochi sulla Costa del Sol o al Gold Saucer... e magari provare un altro tipo di 'primo appuntamento' lì.

Non entrerò troppo nei dettagli della storia principale del gioco, che, come avrai già notato, non è la stessa del Final Fantasy VII originale. Anche con le sue aggiunte e modifiche, i momenti chiave restano dove dovrebbero essere, anche se non sono sicuro di avere il coraggio di rivivere certe scene che ancora mi commuovono, sia in 32 bit che ora in alta definizione. La spettacolare colonna sonora del team sonoro, che si basa sul lavoro di Nobuo Uematsu, è ancora una volta la colpa. Secondo me, ora è molto meglio sfruttato per tutto il gioco rispetto ai momenti specifici in cui brillava in Remake Intergrade.

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Detto ciò, secondo me Final Fantasy VII: Rebirth rimane una vera bestia sia narrativamente che graficamente, e sono stupito che un gioco di questa portata e ambizione possa entrare su una console portatile sottile come la Switch 2 senza fare compromessi critici. Se portare con te Cloud, Tifa, Aerith, Barret, Yuffie, Cait Sith e Red ovunque tu vada supera qualsiasi limitazione tecnica, ecco finalmente uno dei giochi più importanti degli ultimi anni su Nintendo, e anche uno dei migliori capitoli recenti del franchise di Final Fantasy (se non il migliore) finalmente tra le tue mani.