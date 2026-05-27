Final Fantasy VII: Rebirth sarà il gioco più grande per Switch 2 di sempre

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La prossima settimana, i possessori di Switch 2 e Xbox Series S/X potranno finalmente immergersi in Final Fantasy VII: Rebirth, il celebre secondo capitolo della serie di remake di Square Enix. Proprio come Final Fantasy VII: Remake Intergrade, questo è un gioco enorme, e sarà senza dubbio il titolo più grande mai rilasciato per Switch 2.

Wccftech ora riporta che il gioco è elencato nell'eShop giapponese con una dimensione di 102 gigabyte. Nello store europeo, è indicato come "solo" 91,5 gigabyte, il che potrebbe indicare che la patch quasi obbligatoria del primo giorno non è inclusa in quella cifra. Indipendentemente da quale di queste dimensioni si applichi alla Switch 2, sarà il gioco più grande di sempre del formato, e ovviamente non ci starà su una cartuccia. Questo significa che è necessaria una Game Key Card, proprio come nel suo predecessore se si sceglie una versione fisica.

Per illustrare esattamente quanto il gioco richieda molto spazio, l'incredibilmente bello e enorme Cyberpunk 2077: Special Edition è grande solo 60 gigabyte, mentre il suo predecessore Remake Intergrade raggiunge 90,4 gigabyte.

A proposito, vorremmo menzionare che Final Fantasy VII: Rebirth è attualmente disponibile con uno sconto pre-ordine del 20% per Switch 2 e Xbox Series S/X, un'offerta valida fino al 2 giugno - quindi non perdere se sei interessato.