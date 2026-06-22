Final Fantasy VII: Remake Il direttore della trilogia non lavorerà su un altro remake subito dopo Revelation

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Quando Final Fantasy VII: Revelation arriverà su PC e su tutte le console di nuova generazione, contemporaneamente, nella primavera 2027, concluderà oltre un decennio di lavoro per il game director Naoki Hamaguchi, che ha diretto tutti e tre i titoli di questa saga più ampia. Da Final Fantasy VII: Remake a Final Fantasy VII: Rebirth fino a Revelation, ha dedicato una grande parte della sua vita alle avventure di Cloud, Sephiroth, Tifa e della banda più ampia, motivo per cui probabilmente non sorprende che stia pianificando una pausa dai remake per il suo prossimo titolo.

Parlando con Game Informer, Hamaguchi è stato interrogato su cosa vorrebbe fare dopo, dicendo che probabilmente eviterà i remake, probabilmente lavorerà a un altro JRPG in Square Enix e non esclude di restare sull'universo più ampio di Final Fantasy.

"In questo momento, sono completamente concentrato a completare FFVII: Revelation e a garantire che la serie FFVII: Remake sia perfetta, quindi è proprio qui che mi trovo ora. Allo stesso tempo, vedo molti fan e membri della community chiedermi di prendere il timone per un remake [ipotetico] di FFVI. Quindi, vedo molto di questo online, ma, sai, in un Final Fantasy VI: Remake o qualsiasi altro remake, potrebbe essere io, o qualcun altro. Personalmente, penso che potrebbe essere in mani migliori se andasse a un altro creatore, Square Enix.

"Per quanto riguarda ciò che voglio fare personalmente, ovviamente, penso che il mio prossimo lavoro creativo sarà anche un JRPG. Se guardi a tutti gli altri titoli che abbiamo rilasciato da Square Enix, non solo alla serie FFVII: Remake, penso che Square Enix, come marchio, come azienda, sia più che capace di offrire questo RPG su larga scala che possa risuonare con i giocatori di tutto il mondo. I fan potrebbero avere aspettative molto diverse, ma personalmente voglio affrontare questa nuova sfida con un altro titolo RPG dopo questo, che sia Final Fantasy o un'IP diversa. Ancora una volta, non lo sappiamo. Ma personalmente, se non è Final Fantasy, è anche entusiasmante, perché potrebbe essere una sfida per me. Quindi, qualunque cosa sia, spero che i fan non vedano l'ora."

Circa 12 anni di lavoro su un progetto sono un'impresa davvero ammirevole, per usare un eufemismo, quindi sentire Hamaguchi voler esplorare qualcos'altro nel prossimo futuro non è esattamente una grande sorpresa. Ma considerando che il mondo di Final Fantasy ha un potenziale quasi illimitato, ti piacerebbe vedere Hamaguchi rimanere nell'universo JRPG o immergerti in qualcosa di più unico?