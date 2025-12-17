Final Fantasy VII: Remake Intergrade demo ora lanciata per Switch 2 e Xbox Series S/X

HQ

Il 22 gennaio, i possessori di Switch 2 e Xbox Series S/X potranno finalmente giocare a Final Fantasy VII: Remake Intergrade. Ma fortunatamente, non dovrai aspettare per vedere come appare e funziona su entrambi i formati: c'è già una demo giocabile da godere.

E non è nemmeno una piccola cosa. Infatti, possiamo provare l'intero primo capitolo ("la missione di bombardamento del reattore mako"), e potrai continuare con il file di salvataggio nel gioco finito se lo acquisti in seguito. La demo è di 9 gigabyte per Switch 2 e 20 gigabyte per Xbox Series S/X, e chiunque lo scarichi e giocherà sarà premiato con gli orecchini Revival e gli oggetti del Set Sopravvivenza.

Se vuoi rinfrescare un po' la memoria su come appare e come si sente il gioco, abbiamo anche un nuovo trailer demo da condividere, che puoi trovare qui sotto.