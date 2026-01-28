Final Fantasy VII: Remake Intergrade è attualmente il secondo titolo singleplayer più venduto su Xbox

HQ

Ci sono voluti sei anni (o cinque se si conta dalla versione Intergrade a PlayStation 5) prima che Final Fantasy VII: Remake venisse rilasciato per Switch 2 e Xbox Series S/X, cosa che è finalmente avvenuta la scorsa settimana. Dopo così tanto tempo, ci si potrebbe aspettare che l'interesse per il gioco sia diminuito considerevolmente, ma non sembra essere stato così.

Il redattore di Windows Central, Jez Corden, ora sottolinea che Final Fantasy VII: Remake Intergrade si posiziona nono tra i giochi più venduti per Xbox, il che potrebbe non sembrare molto impressionante, ma tra gli otto titoli precedenti, tutti sono importanti giochi sportivi e multiplayer, con Red Dead Redemption (ripubblicato per Xbox Series S/X il mese scorso, tra gli altri) come unica eccezione.

Questo lo rende il secondo gioco single-player più venduto per Xbox, fatta eccezione per uno dei titoli più importanti di Rockstar, e fu misurato solo per mezz'ultima settimana. Vale la pena ricordare che anche Final Fantasy Pixel Remaster ha raggiunto alti numeri di vendita su Xbox. Aggiungi a questo il fatto che Intergrade stia vendendo fenomenalmente bene su Switch 2, ed è chiaro che il multiformato è una strategia che Square Enix avrebbe dovuto seguire fin dall'inizio, ma meglio tardi che mai.

Vorremmo anche ricordarvi che al momento potete acquistare Final Fantasy VII: Remake Intergrade a un prezzo significativamente scontato sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X, ma l'offerta scade il 31 gennaio, quindi sbrigatevi se volete ottenere quella che è forse la versione più sontuosa di sempre prima che torni al prezzo pieno.