Final Fantasy VII: Remake Intergrade (Interruttore 2)

Forse è per quanto il Switch 1 si sia trascinato attraverso molte porting diverse verso la fine del suo ciclo di vita, ma sembra comunque che ci sia ancora lo stigma che i sistemi portatili Nintendo fatichino a far girare giochi costruiti prima di tutto per PlayStation, Xbox e PC. E questo è ancora in parte vero con il Nintendo Switch 2, nonostante abbia prestazioni molto migliori rispetto al suo predecessore. La ragione probabilmente deriva dal fatto che il Switch 2 non è una potenza prestazionale, con un potenziale che viene regolarmente paragonato al Xbox Series S. Anche se questo potrebbe significare che gestire un progetto come Final Fantasy VII: Rebirth potrebbe essere una sfida, il sistema attuale dovrebbe essere in grado di gestire Final Fantasy VII: Remake abbastanza bene, soprattutto visto che il gioco è stato creato inizialmente per PS4, giusto? È di questo che siamo qui per parlare nella nostra ultima recensione di FFVII: Remake Intergrade.

Prima di metterci al sodo, vale la pena dire che non ripasseremo FFVII: Remake. Lo abbiamo già fatto in passato e siamo persino tornati a guardare il gioco in altre occasioni, motivo per cui questa recensione si concentra esclusivamente su come il Switch 2 gestisce il celebre RPG del Square Enix.

Ti farò risparmiare tempo spiegando semplicemente che FFVII: Remake funziona alla perfezione su Switch 2. Non è fluido come l'edizione PS5 o come quella per PC, come ci si aspetta da una console con prestazioni inferiori, ma ciò che offre è un'esperienza di gioco ammirevole sia in modalità dock che in modalità portatile.

Entrambe le modalità puntano a 30 frame al secondo e, per la mia esperienza, tendono anche a offrire un gameplay piuttosto stabile a 30 fps. Dopo aver visto il gioco a 60+ fps, può sembrare una grande regressione tornare a questa cifra, ma dopo soli 15 minuti di gioco noterai che la combinazione tra cutscene, dialoghi e narrazione ricca di storia e il combattimento spesso interrotto dall'uso delle abilità fa sì che il gameplay a 30 fps non sia un problema in ogni caso. Avresti potuto sperare in qualcosa di meglio quando è dockato, ma questa impressione di gameplay fluido a 30 fps vale in realtà sia per la portatile che per quella docked.

Dove si nota una differenza è nella fedeltà visiva, semplicemente perché in dock il gioco offre una risoluzione 1080p mentre la console portatile scende a 720p. Ancora una volta, è evidente, sia tra le due modalità di gioco su Switch 2 sia per chiunque abbia esperienza con FFVII: Remake su altre piattaforme, perché parte della bellezza sorprendente di questo gioco può andare persa. Ma parliamo di perdite piuttosto minori nel quadro generale, dato che la versione Switch 2 offre ancora una grafica davvero eccellente nel gameplay reale, con le cutscene che vengono ancora visualizzate in dettaglio straordinario indipendentemente dal fatto che siano collegate alla dock o in portatile, come ci si aspetterebbe. Per quanto riguarda la risoluzione, vale anche la pena dire che il calo a 720p in modalità portatile non è un problema, perché la dimensione dello schermo più piccola significa che non si nota molto la riduzione della risoluzione e della profondità grafica. La tecnologia DLSS del Switch 2 aiuta anche molto a rendere più fluide e ricattamente la grafica, così da renderli di qualità superiore a quanto potrebbero essere altrimenti.

Guardando il gameplay e come si adatta a un dispositivo che tieni in mano, è anche un cambio di gioco piuttosto fluido. In modalità portatile, FFVII: Remake calza alla perfezione perché la struttura di combattimento non richiede un controllo o una precisione intensa, fattore che spesso determina o disfa le porting degli sparatutto, ad esempio. Il hack 'n' slash di battaglia funziona alla perfezione e aprire il menu abilità/incantesimi/oggetti e selezionare rapidamente un'opzione è anche facile senza dover contorcere le dita in modi strani. A volte può essere un po' complicato controllare la direzione del combattimento mentre si gestisce tutto il resto, in parte a causa del frame rate più basso ma anche dei limiti del gameplay con schermi più piccoli in portatile, ma la funzione di lock-on fa miracoli per facilitare questo problema.

Come nota finale, dato che si è parlato molto della funzione Streamlined Progression aggiunta nelle versioni Switch 2 /Xbox Series X/S del gioco (e poi arrivata su PS5/PC tramite un aggiornamento), penso valga la pena notare che non è in alcun modo necessario per godersi questo gioco in modalità portatile. Le opzioni di difficoltà esistenti funzionano alla perfezione, e ancora una volta, FFVII: Remake sembra appartenere a Switch 2, quindi non giochi con la convinzione di fondo che sia necessario un modo aggiuntivo per aiutarti nell'esperienza. Può sembrare strano dirlo, ma se hai provato a giocare Doom, Overwatch, Borderlands, o anche Fortnite su Switch in modalità portatile, può essere un eufemismo.

Per farla breve, Final Fantasy VII: Remake si inserisce perfettamente e in modo fluido e meraviglioso nel Nintendo Switch 2. Questo è un remake fantastico e memorabile di tale qualità che tutti dovrebbero provare almeno una volta, e se è attraverso l'edizione Switch 2, ti aspetta una versione piuttosto forte che può reggere il testo. Ah, e dato che questa è l'edizione Intergrade, hai un sacco di giochi in un unico pacchetto ordinato.