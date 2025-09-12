Final Fantasy VII: Remake Intergrade posticipato al 22 gennaio su Nintendo Switch 2

HQ

Mentre molti di noi speravano di godersi questa versione su Nintendo Switch 2 prima di Natale, ora sappiamo che Final Fantasy VII: Remake Intergrade è stato posticipato la sua uscita su Nintendo Switch 2 al 2026. In particolare, verrà lanciato il 22 gennaio, il che non è male, ma è comunque un ritardo doloroso per quelli di noi che volevano trascorrere il Natale a Midgar.

Anche se ha ancora bisogno di lavoro da parte del team di Square Enix, abbiamo scoperto che FFVII: Remake Intergrade è un porting piuttosto solido per la console portatile di Nintendo, come vi abbiamo detto durante la nostra copertura in loco alla Gamescom.

Giocherai a Final Fantasy VII: Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 il 22 gennaio?